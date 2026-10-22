ஆசிரியர் வீட்டில் திருடியவர் கைது

UPDATED : அக் 13, 2026 01:38 AM
ADDED : அக் 13, 2026 01:36 AM
தென்காசி: புளியங்குடியில் அரசு பள்ளி ஆசிரியை சுதா 34, வீட்டில் 17 பவுன் தங்க நகைகளைக் கொள்ளையடித்த வழக்கில் வேலுார் மாவட்டம், அணைக்கட்டைச் சேர்ந்த மணிகண்டன் 42, கைது செய்யப்பட்டார்.
செப்.,22ல் ஆசிரியை வீட்டின் பூட்டை உடைத்து நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டன. இதுகுறித்து டி.எஸ்.பி., நமச்சிவாயம் தலைமையில் தனிப்படை அமைத்து போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.
புளியங்குடி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி அருகே வாகனத் தணிக்கையின்போது மணிகண்டன் சிக்கினார். விசாரணையில், ஆசிரியை வீட்டில் கொள்ளையடித்ததை அவர் ஒப்புக்கொண்டார்.
அவரிடமிருந்து 17 பவுன் தங்க நகைகள், ஆயுதங்கள், பைக் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
செப்., 27-ல் துாத்துக்குடி சிப்காட் அருகே நடந்த வீட்டுக் கொள்ளையிலும் அவருக்குத் தொடர்பு இருப்பது விசாரணையில் தெரிந்தது. அந்த வழக்கில் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட 14 பவுன் தங்க நகைகள், 1.25 கிலோ வெள்ளிப் பொருட்களும் மீட்கப்பட்டன.