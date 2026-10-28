கேரளாவுக்கு கனிமவளம் கடத்த முயன்ற லாரி பறிமுதல்

ADDED : அக் 28, 2026 08:11 PM
தென்காசி: தென்காசி மாவட்டம் புளியரை சோதனைச்சாவடி வழியாக கேரளாவுக்கு கனிமவளம் கடத்தப்படுவதாக புகார் எழுந்தது.
இன்று (அக்.,28) அதிகாலை 3:30 மணிக்கு போலீசார் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது வந்த கனரக லாரியை நிறுத்தி சோதனையிட்டதில், 35 டன் எம்.சாண்ட் இருந்தது. லாரியின் பதிவெண்ணை ஆய்வு செய்தபோது அது போலியானது எனத் தெரியவந்தது.இதையடுத்து, லாரியுடன் கனிமவளத்தை பறிமுதல் செய்த போலீசார், புளியரை ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டு சென்றனர். இன்ஸ்பெக்டர் ராமர் விசாரித்தார். முதற்கட்ட விசாரணையில், ஆலங்குளம் பகுதியில் உள்ள குவாரியில் இருந்து கனிமவளம் ஏற்றி வரப்பட்டது தெரியவந்தது. கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த முருகேசன் லாரியை ஓட்டி வந்தார். அவருடன் ஜோயல், அபிஜித் ஆகியோரும் இருந்தனர். போலீசாரை பார்த்ததும் அவர்கள் தப்பிவிட்டனர் .அவர்கள் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு பதிவு செய்துள்ளனர். இதனை கேரளாவுக்கு கடத்த முயன்றது தொடர்பாக விசாரணை நடக்கிறது.