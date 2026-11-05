பட்டா வழங்க ரூ.4,000 லஞ்சம்: வி.ஏ.ஓ., கைது

UPDATED : நவ 04, 2026 06:57 PM
ADDED : நவ 04, 2026 02:02 PM
தென்காசி: தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளம் அருகே பட்டா வழங்க ரூ.4000 லஞ்சம் வாங்கிய கிராம நிர்வாக அலுவலர்(வி.ஏ.ஓ.,) கைது செய்யப்பட்டார்.
ஆலங்குளம் தாலுகா வெங்கடாம்பட்டியை சேர்ந்தவர் தாமோதரன். இவருக்கு சொந்தமான இரண்டரை சென்ட் நிலத்துக்கு பட்டா பெறுவதற்காக கிராம நிர்வாக அலுவலர் சேர்ம பாண்டியனை அணுகினார். அதற்கு அவர் ரூ.10 ஆயிரம் லஞ்சம் கேட்டுள்ளார். அந்த தொகையை தாமோதரனால் கொடுக்க முடியவில்லை. இதனால் ரூ.4000 கொடுத்தால் பட்டா வழங்குவதாக சேர்ம பாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து தாமோதரன், சேர்ம பாண்டியனுடன் அலைபேசியில் பேசியுள்ளார். அக்.31 ல் பேசியபோது, பணத்தை விரைவில் தருவதாக தெரிவித்துள்ளார். நவ.2- ல் மீண்டும் பேசியபோதும் ரூ.4000 லஞ்சம் கேட்டுள்ளார்.
இதுகுறித்து தாமோதரன், தென்காசி லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசில் புகார் அளித்தார். தாமோதரன் நேற்று போலீசார் வழங்கிய ரசாயனப் பொடி தடவிய ரூ.4000த்தை சேர்ம பாண்டியனிடம் கொடுத்தார். அங்கு மறைந்திருந்த டி.எஸ்.பி., பால் சுதர் தலைமையில் எஸ்.ஐ. ரவி மற்றும் போலீசார் சேர்ம பாண்டியனை கையும் களவுமாக பிடித்து கைது செய்தனர்.