நகராட்சி துணைத்தலைவர் மீது பெண் பாலியல் குற்றச்சாட்டு: 14 வயது மகனுக்கு தந்தை என தகவல்
நகராட்சி துணைத்தலைவர் மீது பெண் பாலியல் குற்றச்சாட்டு: 14 வயது மகனுக்கு தந்தை என தகவல்
UPDATED : அக் 20, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 19, 2026 08:26 PM
தென்காசி:
தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன்கோவில் நகராட்சி அ.தி.மு.க., துணைத்தலைவரும், அனைத்துலக எம்.ஜி.ஆர்., மன்ற துணைச் செயலாளருமான கண்ணன் என்ற ராஜு 52, மீது பெண் அளித்த பாலியல் புகாரில் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர். 14 வயது மகனுக்கு தந்தையும் அவர் எனவும் பெண் தெரிவித்துள்ளார்.
சங்கரன்கோவிலைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவர் போலீசில் அளித்த புகாரில் கூறியதாவது: கண்ணன் என்ற ராஜுவுடன் தனக்கு 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக திருமணத்தை மீறிய உறவு இருந்தது. இதனால் தனது குடும்ப வாழ்க்கையில் பாதிப்பு ஏற்பட்டு கணவரிடமிருந்து விவாகரத்து பெற்றேன்.
மேலும் எங்களது உறவில் 14 வயதில் மகன் இருக்கிறார். அவருக்கு கண்ணன் என்ற ராஜு தான் தந்தை. அவரால் ஏற்கனவே பலமுறை கருக்கலைப்பு செய்ய நேரிட்டது என கூறியுள்ளார்.
கல்லீரல் பாதிப்பால் ராஜு சில மாதங்களாக மதுரையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில் பெண் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
நீண்டகாலமாக நகராட்சி நிர்வாகத்தில் பொறுப்பு வகித்து வரும் அ.தி.மு.க., நிர்வாகி ராஜு மீதான பாலியல் புகார் அளித்தது அரசியல் வட்டாரங்களில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.