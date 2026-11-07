/உள்ளூர் செய்திகள்/தென்காசி/எரிந்த நிலையில் பெண் உடல் மீட்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 08:26 PM
ADDED : நவ 06, 2026 08:24 PM
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தென்காசி: தென்காசி மாவட்டம் சுரண்டை அருகே சுந்தரபாண்டியபுரம் சாலையில் உள்ள வாழை தோட்டத்தில் 45 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் உடல் எரிந்த நிலையில் கிடந்தது.
எஸ்.பி., ஸ்டாலின் தலைமையிலான போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். இறந்த பெண் யார், தற்கொலையா, கொலை செய்து எரிக்கப்பட்டாரா என விசாரணை நடக்கிறது. காணாமல் போன பெண்களின் விபரங்களை வைத்து அடையாளம் காணும் முயற்சியிலும் ஈடுபட்டுள்ளனர்.