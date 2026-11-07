/உள்ளூர் செய்திகள்/தென்காசி/ரேஷன் கடையில் சண்டை போட்ட பணியாளர்கள்
ADDED : நவ 06, 2026 07:44 PM
அ நிறம் | அளவு
தென்காசி: தென்காசி மாவட்டம் கணக்கப்பிள்ளைவலசை ரேஷன் கடையில் பொதுமக்கள் முன்னிலையில் மேற்பார்வையாளர், விற்பனையாளர் கட்டிப்புரண்டு சண்டை போட்ட வீடியோ வைரலாகிறது.
அங்கு மேற்பார்வையாளர் கணேசமுருகன், இல்லாத நேரத்தில் கடைக்கு வந்த ரேஷன் பொருட்களை விற்பனையாளர் பழனிவேல் இறக்கி வைத்துள்ளார். இதுதொடர்பாக இருவருக்கும் இடையே ஏற்கனவே தகராறு இருந்துள்ளது.
இந்நிலையில், இன்று (நவ.,6) மேற்பார்வை பணிக்கு வந்த கணேசமுருகனுக்கும், பழனிவேலுக்கும் இடையே மீண்டும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு, கைகலப்பாக மாறியது. இருவரும் கடைக்குள் பொதுமக்கள் முன்னிலையில் கட்டிப்புரண்டு சண்டையிட்டனர். இலத்துார் போலீசார் இருவரையும் எச்சரித்து அனுப்பினர். வருவாய்த்துறையினரும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.