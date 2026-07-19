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﻿ 'நீங்க த.வெ.க., தானே' கலெக்டரை பார்த்து கேள்வி: ஆய்வுக்கு சென்றவருக்கு ஷாக்

﻿ 'நீங்க த.வெ.க., தானே' கலெக்டரை பார்த்து கேள்வி: ஆய்வுக்கு சென்றவருக்கு ஷாக்

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UPDATED : ஜூலை 17, 2026 09:14 AM

ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:15 PM

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UPDATED : ஜூலை 17, 2026 09:14 AM ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:15 PM

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தென்காசி: தென்காசி மாவட்டம் கடையநல்லுாரில் ஆய்வு மேற்கொண்ட கலெக்டரிடம், நீங்கள் த.வெ.க., நிர்வாகி தானே, என அங்கிருந்தவர் கேள்வி எழுப்பினார்.

'உங்களைத் தேடி உங்கள் ஊரில்' திட்டத்தின் கீழ் தென்காசி கலெக்டர் ரஞ்சித் சிங் நேற்று கடையநல்லுாரில் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

பஸ் நிலையத்தில் உள்ள சைக்கிள் நிறுத்துமிடத்தை ஆய்வு செய்த கலெக்டர், மற்ற இடங்களை சைக்கிள் நிறுத்துமிடமாக பயன்படுத்தக் கூடாது என எச்சரித்தார்.

செயல்படாமல் இருந்த குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை பார்வையிட்டு, செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வர உத்தரவிட்டார். முன்னதாக புதிய பஸ் நிலையத்தில் உள்ள கட்டணக் கழிப்பறையை பார்வையிட்டார். அப்போது அங்கிருந்த நபர், நீங்கள் த.வெ.க., கட்சி நிர்வாகி தானே, என கலெக்டரிடம் கேள்வி எழுப்பினார். உடனிருந்த சக அதிகாரிகள், அவர் கலெக்டர் பா.., என கூறினர். அப்போது விடாத அந்த நபர், நான் பொதுமகன், உங்களிடம் தான் கேட்பேன், என்றார். கலெக்டர் என்பதை அறியாமல் தொடர்ந்து கேள்வி எழுப்பினார்.

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