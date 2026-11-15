/உள்ளூர் செய்திகள்/தென்காசி/அரிவாளுடன் பதிவு வாலிபர் கைது
UPDATED : நவ 14, 2026 04:28 PM
ADDED : நவ 14, 2026 04:22 PM
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தென்காசி: தென்காசி மாவட்டம் பாவூர்சத்திரம் அருகே அழகம்பெருமாளூரை சேர்ந்த தங்கராஜா மகன் இசக்கிசெல்வன் 34.
இவர் கையில் அரிவாள் ஏந்தியபடி தனது புகைப்படத்தை முகநுாலில் பதிவிட்டார். அதில் 'நான் அமைதியாக இருப்பது பயத்தினால் இல்லை; நேரம் வருவதற்காக காத்திருக்கிறேன்' என சர்ச்சைக்குரிய வாசகத்தையும் பதிவிட்டார். இதுகுறித்து பாவூர்சத்திரம் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். அழகம்பெருமாளூர் இசக்கியம்மன் கோயில் முன் நின்று அவர் அலைபேசியில் புகைப்படத்தை பதிவிட்டது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, கிராமத்தில் இருதரப்பினரிடையே மோதலை ஏற்படுத்தும் வகையில் செயல்பட்டதாக வழக்குப்பதிவு செய்து இசக்கிசெல்வனை போலீசார் கைது செய்தனர்.