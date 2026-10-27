﻿ த.வெ.க., மாநகர செயலரை தாக்கிய கும்பலுக்கு வலை

ADDED : செப் 27, 2026 11:18 PM
தஞ்சாவூர்: கும்பகோணத்தில், த.வெ.க., மாநகர செயலர் முருகானந்தம், 41, என்பவரை தாக்கிய கும்பலை, போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பாணாதுறையை சேர்ந்தவர் முருகானந்தம். த.வெ.க., மாநகர செயலர்.
இவர், நேற்று முன்தினம் இரவு, காவிரி பாலம் வழியாக காரில் சென்ற போது, இரு பைக்குகளில் வந்த மூவர், இரும்பு தடியால் காரை சேதப்படுத்தி, முருகானந்தத்தை தாக்கி விட்டு தப்பினர்.
கும்பகோணம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட முருகானந்தம், கிழக்கு போலீசில் அளித்த புகாரில் வழக்கு பதிந்த போலீசார், மர்ம நபர்களை தேடி வருகின்றனர்.
போலீசார் கூறுகையில், 'கும்பகோணம் பரஸ்பர சகாய நிதி லிமிடெட் இயக்குநர் பதவிக்கு, 'இ ஓட்டிங்' முறையில் ஓட்டுப்பதிவு நடைபெறுகிறது. இந்த பதவிக்கு த.வெ.க., மாவட்ட பொருளாளர் சந்திரன், மாநகர செயலர் முருகானந்தம் உள்ளிட்டோர் போட்டியிடுகின்றனர்.
அந்த பதவியை பிடிக்க த.வெ.க., - காங்., கட்சியினர் இடையே போட்டி நிலவுவதால், முருகானந்தம், இயக்குநர் பதவிக்கு போட்டியிடுவதை தடுக்கும் வகையில், உட் கட்சி மோதலில் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக தெரிகிறது' என்றனர்.