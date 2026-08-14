தி.மு.க., கோட்டையில் ஓட்டை ஏன்? கும்பகோணத்தில் பரபரக்கும் போஸ்டர்!
தி.மு.க., கோட்டையில் ஓட்டை ஏன்? கும்பகோணத்தில் பரபரக்கும் போஸ்டர்!
ADDED : ஆக 13, 2026 11:30 PM
தஞ்சாவூர்: தி.மு.க.,வின் கோட்டையாக இருந்த கும்பகோணத்தை, ஓட்டையாக மாற்றிய துணை மேயர், சுகாதார குழு தலைவரை கட்சியில் இருந்து நீக்க கோரி, நகர் முழுதும் ஒட்டப்பட்டுள்ள போஸ்டரால், சலசலப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணம் தொகுதியில், 2006 தேர்தலில் தி.மு.க.,வின் முன்னாள் அமைச்சர் கோ.சி.மணி வெற்றி பெற்றார். அதன் பின், 2011, 2016, 2021 தேர்தலில் அன்பழகன் மூன்று முறை வெற்றி பெற்றார்.
சமீபத்திய தேர்தலில் நான்காவது முறையாக அன்பழகன் போட்டியிட்டார். இவரை எதிர்த்து த.வெ.க., வினோத், 679 ஓட்டுகளில் வெற்றி பெற்று, தி.மு.க.,வின் கோட்டையாக இருந்த கும்பகோணத்தில், ஓட்டையை போட்டு விட்டார்.
தேர்தலில் நகர் பகுதியில் ஓட்டு சதவீதம் குறைந்ததால் தான், தி.மு.க., தோல்வியை சந்தித்ததாக கட்சியினர் பேசுகின்றனர்.
இந்நிலையில், கும்பகோணம் மாநகராட்சியில், ஊழல் மூலம் தொகுதியை ஓட்டையாக்கிய மாநகராட்சி துணை மேயர் தமிழழகன், மாநகராட்சி சுகாதாரக்குழு தலைவர் குட்டி தட்சிணாமூர்த்தி ஆகியோர் மீது தி.மு.க., தலைமை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனக்கோரி, நகர் முழுதும் போஸ்டர்கள் ஒட்டப் பட்டுள்ளன.
துணை மேயர் தமிழழகன் கூறுகையில், ''போஸ்டர் விவகாரம் தொடர்பாக, என்னிடம் மாவட்ட செயலர் அன்பழகன் விசாரித்தார். அவரிடம் பேசி விட்டேன். தலைமைக்கு தகவல் அளிப்பது தொடர்பாக இன்னும் முடிவு எடுக்கவில்லை,'' என்றார்.