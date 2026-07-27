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﻿ 2 ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர்களுக்கு 'தேசிய உயிர்க்காப்பாளர்' விருது

﻿ 2 ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர்களுக்கு 'தேசிய உயிர்க்காப்பாளர்' விருது

ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:27 PM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:27 PM

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தஞ்சாவூர்: உயிர்காக்கும் பணியில் அர்ப்பணிப்போடு பணியாற்றிய, கண்டியூர், 108 ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர்களான தட்சிணாமூர்த்தி, 34, ஹரிஹரசுதன், 34, ஆகியோருக்கு 'தேசிய உயிர்க்காப்பாளர்' விருது வழங்கப்பட்டது.

தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில், 36 ஆம்புலன்ஸ்கள் செயல்படும் நிலையில், திருவையாறு அருகே கண்டியூரில் இயங்கி வரும், 108 ஆம்புலன்ஸ், சிறந்த சேவைக்காக மாநில அளவில் மட்டுமின்றி தேசிய அளவிலும் கவனம் பெற்றுள்ளது.

இந்த ஆம்புலன்சில் டிரைவராக ஹரிஹரசுதன் மற்றும் மார்சிலான், உதவி நிபுணர்களாக தட்சிணாமூர்த்தி மற்றும் வனிதா ஆகியோர் பணியாற்றி வருகின்றனர்.

இவர்களில், தட்சிணாமூர்த்தி, ஹரிஹரசுதன் ஆகியோர், 23,000க்கும் மேற்பட்ட உயிர்களை காப்பாற்றி, தேசிய அளவில் கவனம் பெற்றனர்.

இதற்காக, இந்திய அளவில் சிறப்பாக செயல்பட்ட, 108 ஆம்புலன்ஸ் பணியாளர்களுக்கான விருது வழங்கும் விழா, தெலுங்கானாவில் கடந்த ஜூலை 24ல் நடைபெற்றது.

தமிழகம் சார்பில், தட்சிணாமூர்த்தி மற்றும் ஹரிஹரசுதன் இருவருக்கும், 'தேசிய உயிர்க்காப்பாளர்' விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.

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