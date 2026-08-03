காஸ் சிலிண்டர் வெடித்த விபத்தில் 3 பேர் உயிரிழப்பு
காஸ் சிலிண்டர் வெடித்த விபத்தில் 3 பேர் உயிரிழப்பு
ADDED : ஆக 02, 2026 11:57 PM
தஞ்சாவூர்: திரு வோணம் அருகே, காஸ் சிலிண்டர் வெடித்து, 10 பேர் காயமடைந்த விபத்தில், வேம்பையன், 45, உட்பட மூவர் உயிரிழந்தனர்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவோணம் அருகே சின்னஅம்மன்குடியைச் சேர்ந்த முருகையன், 51, என்பவர் வீட்டின் முன்பகுதியில் இருந்த கூரை கொட்டகையில், ஜூலை 30 அதிகாலை, 2:30 மணிக்கு திடீரென தீப்பற்றியது.
அப்போது, கொட்டகையில் இருந்த காஸ் சிலிண்டர் வெடித்ததில், முருகையன் மனைவி செல்வி, 45, அவரது மகள் அபிநயா, 15, மற்றும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த பழனிவேல், 40, வேம்பையன், அவரது சகோதரர் காசிநாதன், 38, உட்பட 10 பேர் காயமடைந்தனர்.
தஞ்சாவூர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த பழனிவேல், நேற்று முன்தினம் இறந்தார். நேற்று காலை வேம்பையன், காசிநாதன் இருவரும் இறந்தனர். உயிரிழந்தோர் குடும்பத்தினருக்கு, வேளாண்துறை அமைச்சர் வினோத் ஆறுதல் கூறினார்.