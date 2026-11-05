தீபாவளி தரைக்கடை வியாபாரிகளிடம் பணம் கேட்டு மிரட்டிய 3 பேர் கைது
தீபாவளி தரைக்கடை வியாபாரிகளிடம் பணம் கேட்டு மிரட்டிய 3 பேர் கைது
UPDATED : நவ 04, 2026 01:47 PM
ADDED : நவ 04, 2026 01:45 PM
தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூரில், தீபாவளிக்காக, தரைக்கடை அமைத்துள்ள வியாபாரிகளிடம் பணம் கேட்டு மிரட்டிய நந்தகுமார்,42, ஆனந்தன்,42, சுகுமார்,42, ஆகிய மூவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.
தஞ்சாவூர், காந்திஜி சாலை, அண்ணாசிலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில், பல்வேறு ஊர்களை சேர்ந்த வியாபாரிகள், சிறிய தரைக்கடைகளை அமைத்துள்ளனர். இந்நிலையில், தரைக்கடை வியாபாரிகளிடம் சிலர் பணம் கேட்டு மிரட்டுவதாக புகார் எழுந்தது.
இதன்பேரில், போலீசார் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, சிலர் தரைக்கடை வியாபாரிகளிடம் பணம் கேட்டு வசூல் செய்து வந்தனர். சில வியாபாரிகள் பணம் தர மறுத்து வாக்குவாதம் ஏற்பட்டனர். இதை தொடர்ந்து வியாபாரிகளிடம் போலீசார் ரகசியமாக விசாரித்தனர்.
அப்போது, தினமும் கடைக்கு ஏற்ப சிலர் பணம் கேட்டு மிரட்டுவதாக, வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர். தொடர்ந்து நேற்றுமுன்தினம் இரவு, தஞ்சாவூர் வடக்கு அலங்கத்தை சேர்ந்த சுகுமார், 42, பாலபோந்தவனத்தை சேர்ந்த ஆனந்தன், 42, மேலவீதியை சேர்ந்த சுகுமார், 42,ஆகியோர் வியாபாரிகளிடம் பணம் கேட்டு மிரட்டிய போது, மேற்கு போலீசார் மூவரையும் கைது செய்தனர்.