பைக்குகள் மோதல் 3 வாலிபர்கள் பலி

UPDATED : அக் 20, 2026 08:22 PM
ADDED : அக் 20, 2026 06:06 PM
தஞ்சாவூர்: அய்யம்பேட்டை அருகே, பைக்குகள் நேர்ருக்கு நேர் மோதிய விபத்தில் வாசுதேவன், 21, என்பவர் உட்பட, மூன்று வாலிபர்கள் பலியாகினர்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கூடலுாரை சேர்ந்தவர் வாசுதேவன். எம்.சி.ஏ., இரண்டாம் ஆண்டு மாணவர். அதே பகுதியை சேர்ந்த அந்தோனி விஷால், 18. பாலிக்டெக்னிக் முதலாமாண்டு மாணவர்.
இருவரும் அக்., 17ல் அய்யம்பேட்டைக்கு பைக்கில் சென்று விட்டு, ஊருக்கு திரும்பி கொண்டிருந்தனர். கணபதி அக்ரஹாரம் பகுதியை சேர்ந்த விஜய், 20, உட்பட, மூவர் ஒரே பைக்கில் அய்யம்பேட்டைக்கு வந்து கொண்டிருந்தனர்.
மாகாளிபுரம் பகுதியில், இரு பைக்குகளும் நேருக்கு நேர் மோதிக்கொண்டன. இதில் வாசுதேவன், அந்தோனி விஷால், விஜய் ஆகிய மூவரும் பலத்த காயமடைந்தனர். விஜயுடன் வந்த மற்ற இருவரும் லேசான காயத்துடன் தப்பினர்.
தஞ்சாவூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், அக்., 17ல் வாசுதேவன் உயிரிழந்தார். அந்தோனி விஷால், விஜய் ஆகிய இருவரும் நேற்று முன்தினம் உயிரிழந்தனர். அய்யம்பேட்டை போலீசார், வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.