கொலை செய்ய திட்டமிட்டு ஆயுதங்களுடன் சுற்றிய 5 பேர் கைது
கொலை செய்ய திட்டமிட்டு ஆயுதங்களுடன் சுற்றிய 5 பேர் கைது
UPDATED : நவ 10, 2026 10:04 PM
ADDED : நவ 10, 2026 09:53 PM
தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணம் அருகே சோழபுரம் அருகே விழந்தகண்டம் பகுதியை சேர்ந்த சரித்திர குற்றவாளியான சக்திவேல், 35, என்பவருக்கும், அப்பகுதியை சேர்ந்த ஆட்டோ டிரைவர் ஒருவருக்கும் ஏற்பட்ட முன்விரோதம் காரணமாக, ஆட்டோ டிரைவரை கொலை செய்ய, திட்டமிட்டு ஒரு கும்பல் சுற்றி வருவதாக, சோழபுரம் போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து, போலீசார், சோழபுரம் பகுதியில் உள்ள, சி.சி.டி.வி., கேமராக்களை ஆய்வு செய்த போது, இன்னோவா கார் நடமாட்டத்தை கண்காணித்து, விழந்தகண்டம் பகுதியில், காரை மறித்தும் நிற்காமல் சென்றது. தொடர்ந்து போலீசார், விரட்டிச் சென்று அந்த காரை மடக்கிப் பிடித்தனர். காரில் பயங்கர ஆயுதங்களுடன் 5 பேர் இருந்தனர்.
விசாரணையில், சோழபுரம் அருகே ராமராஜபுரம் நடுத்தெருவைச் சேர்ந்த சச்சின், 29, ராமமூர்த்தி, 30, ராஜா, 35, முருகன், 30, சக்திவேல், 35, ஆகியோர் என்பது தெரியவந்தது. அவர்கள் ஐந்து பேரையும் போலீசார் கைது செய்து, அவர்களின் ஐந்து மொபைல்கள், 1 வாள், இரண்டு கத்தி, ஒரு கிரிக்கெட் மட்டை, கார் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனர். இதில், சக்திவேல், ராமமூர்த்தி இருவரும், சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.