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கதண்டு கடித்து 15க்கும் மேற்பட்ட மாணவியர் காயம்

கதண்டு கடித்து 15க்கும் மேற்பட்ட மாணவியர் காயம்

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ADDED : நவ 05, 2026 08:18 PM

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ADDED : நவ 05, 2026 08:18 PM

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தஞ்சாவூர்: கும்பகோணம், திருநறையூர் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில் உள்ள மரத்தில் கூடு கட்டியிருந்த கதண்டுகள், திடீரென கலைந்து, வகுப்பறையில் இருந்த மாணவியரை கடித்தது.

இதில், காயமடைந்த, 15க்கும் மேற்பட்ட மாணவியர், மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று திரும்பினர்.

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