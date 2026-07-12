விவசாயிகளிடம் லஞ்சம் பெற்ற வேளாண் அதிகாரிகள் சிக்கினர்
விவசாயிகளிடம் லஞ்சம் பெற்ற வேளாண் அதிகாரிகள் சிக்கினர்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:51 PM
தஞ்சாவூர்: தமிழக அரசின் குறுவை தொகுப்பு திட்டத்திற்கு விண்ணப்பங்களை வழங்கும்போது, வேளாண் அலுவலர்கள், விவசாயிகளிடம் இருந்து, 500 ரூபாய் லஞ்சம் வாங்குவதாக புகார் எழுந்தது.
நேற்றுமுன்தினம் மாலை, தஞ்சாவூர் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார், ஒரத்தநாடு வட்டார வேளாண்மை அலுவலகத்துக்கு சோதனைக்கு சென்றனர். அலுவலகத்தில் கண்காணிப்பாளர் காளிதாஸிடம், 79,000 ரூபாய், வேளாண் அலுவலர் சிங்காரவேலிடம், 5.35 லட்சம் ரூபாய் என, 6.14 லட்சம் ரூபாயை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
தொடர்ந்து, நேற்று அதிகாலை, 4:00 மணி வரை விடிய விடிய சோதனை நடந்தது.
இதில், வேளாண்துறை சார்ந்த விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படும் மானியங்களை, போலி ஆவணங்கள் தயார் செய்து, அந்த நிதியை வேளாண் அலுவலர்கள் எடுத்துக்கொண்டதற்கான ஆவணங்களும் சிக்கின. பொறுப்பு உதவி வேளாண் இயக்குநர் கணேசன் உட்பட சிலரிடம் விசாரணை நடக்கிறது.