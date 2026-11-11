/உள்ளூர் செய்திகள்/தஞ்சாவூர்/ஏ.டி.எம்., இயந்திரத்தில் திருட முயன்றவர் கைது
ADDED : நவ 05, 2026 07:20 PM
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தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பூதலுாரில், ஐ.ஓ.பி., வங்கியின் முன்புறம் ஏ.டி.எம்., மையம் உள்ளது. இங்கு, இன்று (நவ.,5) அதிகாலை, 2:00 மணிக்கு, மர்ம நபர் ஒருவர் நுழைந்து, ஏ.டி.எம்., இயந்திரத்தின் கீழ்ப்பகுதியை உடைத்து, பணத்தை திருட முயன்றுள்ளார்.
அப்போது, வங்கியில் பொருத்தப்பட்டிருந்த அலாரம் அடித்தது. தகவலறிந்த வங்கியின் உதவி மேலாளர் பவித்ரன், பூதலுார் போலீசாருக்கு தகவல் அளித்தார்.
அங்கு வந்த போலீசார், மர்ம நபரை மடக்கி பிடித்து விசாரித்த போது, நாமக்கல் மாவட்டம், குமாரபாளையத்தை சேர்ந்த மணிகண்டன், 42, என தெரிந்தது.
போலீசார் மணிகண்டனிடம் நடத்திய விசாரணையில், ஏ.டி.எம்.,மில் பணம் எடுக்க வந்தபோது, மிஷன் ஏற்கனவே திறந்து கிடந்ததாக கூறினார். தொடர்ந்து, பூதலுார் போலீசார், மணிகண்டனை கைது செய்தனர்.