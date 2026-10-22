பணியிட மாற்றம் செய்ததால் கிளை மேலாளருக்கு கத்திக்குத்து
பணியிட மாற்றம் செய்ததால் கிளை மேலாளருக்கு கத்திக்குத்து
UPDATED : அக் 13, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 12, 2026 11:36 PM
தஞ்சாவூர்: பணியிட மாற்றம் செய்ததற்காக, அரசு போக்குவரத்து கிளை மேலாளரை, கத்தியால் குத்திய ஓட்டுநர் செந்தமிழ்செல்வன், 45, என்பவரை, போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணத்தைச் சேர்ந்தவர் சுரேஷ், 58. அரசு போக்குவரத்து கழக கும்பகோணம் கிளையின் மேலாளர்.
இதே கிளையில், மேலமாத்துாரைச் சேர்ந்த செந்தமிழ்செல்வன், ஓட்டுநராக வேலை பார்க் கிறார். முறையாக பணிக்கு வராத காரணத்தால், அதிகாரிகள், சில நாட்களுக்கு முன், செந்தமிழ்செல்வனை, கும்பகோணத்தில் இருந்து, காரைக்குடிக்கு பணியிடமாற்றம் செய்தனர்.
இந்நிலையில், நேற்று, கும்பகோணம் கிளை அலுவலகத்திற்கு வந்த செந்தமிழ்செல்வன், தன் பணியிட மாற்றம் தொடர்பாக, கிளை மேலாளர் சுரேஷிடம் தகராறு செய்தார். அப்போது, தன் கையில் வைத்திருந்த கத்தியால், சுரேஷை குத்தி விட்டு தப்பினார். மேற்கு போலீசார் வழக்கு பதிந்து, செந்தமிழ்செல்வனை தேடி வருகின்றனர்.