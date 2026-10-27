﻿ தொழிலதிபரிடம் ரூ.2 கோடி கேட்டு மிரட்டியவர் கைது

ADDED : செப் 26, 2026 11:03 PM
தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூரில், தொழிலதிபரிடம், 2 கோடி ரூபாய் கேட்டு மிரட்டிய, இந்து எழுச்சி பேரவை மாநில தலைவர் சந்தோஷ்குமார், 35, என்பவரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
தஞ்சாவூர், புதுப்பட்டினத்தைச் சேர்ந்த தங்கவேல், 66, பா.ஜ., விவசாய அணி மாவட்ட தலைவராக உள்ளார். இவர், பட்டுக்கோட்டை பைபாஸ் பகுதியில், வணிக வளாகம் நடத்துகிறார். இதில், பல்வேறு நிறுவனங்களின் கிடங்குகள் உள்ளன.
செப்., 19ல் இந்து எழுச்சி பேரவை மாநில தலைவர் சந்தோஷ்குமார், 'வணிக வளாகம் கட்டப்பட்டுள்ள இடம் திருப்பதி பஜனை மடத்துக்குச் சொந்தமானது.
'அந்த இடத்தை ஆக்கிரமித்து, தன் பெயரில் போலி ஆவணங்கள் தயாரித்து வைத்துள்ளதாகவும், அதை வெளியில் கூறாமல் இருக்க, 2 கோடி ரூபாய் தர வேண்டும்; போலீசில் புகார் தெரிவித்தால், கூலிப்படையை வைத்து கொலை செய்து விடுவேன்' எனக்கூறி, தங்கவேலை மிரட்டினார்.
தங்கவேல் புகாரில், தஞ்சாவூர் தாலுகா போலீசார், சந்தோஷ்குமாரை கைது செய்தனர்.