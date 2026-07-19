/உள்ளூர் செய்திகள்/தஞ்சாவூர்/மனைவி, மகளை எரித்து கொன்றவர் மீது வழக்கு
ADDED : ஜூலை 19, 2026 09:39 PM
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தஞ்சாவூர்:தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டையைச் சேர்ந்தவர் செல்வராஜ், 65. இவரது மனைவி விஜயலட்சுமி, 60. தம்பதிக்கு மேனகா, 38, மவுனிகா, 25, என இரு மகள்கள் உள்ளனர்.
குடும்ப தகராறில், செல்வராஜ் கடந்த ஜூலை 13ல் மனைவி, மகள்கள் மீது பெட்ரோல் ஊற்றி, தீ வைத்தார். பட்டுக்கோட்டை போலீசார் விசாரித்தனர். தஞ்சாவூர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற விஜயலட்சுமி, மேனகா இருவரும் நேற்று முன்தினம் உயிரிழந்தனர். இதையடுத்து, செல்வராஜ் மீது பதிவான கொலை முயற்சி வழக்கு, கொலை வழக்காக மாற்றப்பட்டது.