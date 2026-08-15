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﻿ முதியவரை  காப்பாற்ற முயன்ற கேட் கீப்பரும் ரயில் மோதி பலி

﻿ முதியவரை  காப்பாற்ற முயன்ற கேட் கீப்பரும் ரயில் மோதி பலி

ADDED : ஆக 13, 2026 11:28 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 11:28 PM

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கும்பகோணம்: கும்பகோணம் அருகே, தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்ற அடையாளம் தெரியாத முதியவரை காப்பாற்ற முயன்று, அவருடன் சேர்ந்து, கேட் கீப்பர் ராகுல், 30, என்பவரும் ரயில் மோதி பலியானார்.

உத்தரபிரதேச மாநிலம், பாக்பத் மாவட்டம், கீர்தல் பகுதியை சேர்ந்தவர் ராகுல், 30. தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணம் அருகே, கோபுராஜபுரம் ரயில்வே கேட் கீப்பராக பணியாற்றினார்.

நேற்று முன்தினம் இரவு, நாகர்கோவிலில் இருந்து தாம்பரம் செல்லும் 'அந்தியோதயா எக்ஸ்பிரஸ்' ரயில் வந்த போது, கேட்டை பூட்டிவிட்டு ராகுல் நின்று கொண்டிருந்தார். அப்போது, முதியவர் ஒருவர் தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்ற போது, ரயில் வருவதை பார்த்த ராகுல், முதியவரை காப்பாற்ற முயன்றார்.

இதில், இருவரும் நிலைதடுமாறி விழுந்த நிலையில், இருவர் மீதும் ரயில் மோதி சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தனர். ரயில்வே போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர். முதியவர் அடையாளம் தெரியவில்லை. ராகுலுக்கு திருமணமாகி ஆறு மாதமே ஆகிறது.

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