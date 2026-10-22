காவிரி கரையோரம் தண்ணீர் இல்லை தரிசாக விட மனமின்றி நெல் விதைப்பு
காவிரி கரையோரம் தண்ணீர் இல்லை தரிசாக விட மனமின்றி நெல் விதைப்பு
UPDATED : அக் 15, 2026 06:29 PM
ADDED : அக் 15, 2026 05:46 PM
தஞ்சாவூர்: காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில், குறுவை சாகுபடி பொய்த்து போனது. காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதியில், மழை இல்லாததால், சம்பா சாகுபடிக்காக செப்., 1ம் தேதி மேட்டூர் அணையிலும், கல்லணையில் செப்., 6ம் தேதி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது.
சில பகுதிகளில் விவசாயிகள் சம்பா சாகுபடி பணிகளைத் தொடங்கினர். இருப்பினும், போதிய தண்ணீர் வரத்து இல்லாததால், வடகிழக்கு பருவமழையை நம்பி, காலதாமதமாக விவசாய பணிகளை தொடங்கியுள்ளனர்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவையாறு அருகே, கலர்பட்டி உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார கிராமங்களில், 1,000 ஏக்கரில் சில விவசாயிகள் நேரடி நெல் விதைப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
காவிரி, வெண்ணாறு பாசன வசதி இருந்தும், தண்ணீர் வரத்து இல்லாததால், நிலத்தை தரிசாக விட மனமின்றி, நேரடி விதைப்பு முறையில் நெல் விதைத்து வருவதாக விவசாயிகள் வேதனையுடன் தெரிவித்தனர்.
விவசாயிகள் கூறியதாவது:
சம்பா சாகுபடி செய்ய தண்ணீர் இல்லாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. வயலை தரிசாக விட்டால், அடுத்த ஆண்டு சாகுபடியின்போது தேவையற்ற மரம், செடிகள் மண்டி, அவற்றை அகற்ற கூடுதல் செலவு செய்ய வேண்டியிருக்கும்.
எங்கள் ஊரில் இருந்து காவிரி ஆறு, 5 கி.மீ., தொலைவிலும், வெண்ணாறு, 2 கி.மீ., தொலைவிலும் உள்ளன. இருப்பினும், ஆறுகளில் தண்ணீர் இல்லாததால், பாசனத்துக்கு வழியின்றி தவிக்கிறோம்.
ஆழ்துளை கிணறு வசதி உள்ள விவசாயிகள் ஏற்கனவே சாகுபடிப் பணிகளைத் தொடங்கிவிட்டனர். எங்கள் பகுதியில் ஆறுகள் இருந்தும், தண்ணீர் கிடைக்காததால், முதன்முறையாக நேரடி நெல் விதைப்பு முறையை கையாண்டு வருகிறோம்.
விவசாயத்தை விட்டுவிடவும் மனமில்லை; நிலத்தைத் தரிசாக போடவும் மனமில்லை. அதனால்தான், மழையை நம்பி நெல் விதைத்து வருகிறோம். டெல்டா பகுதியை வறட்சியால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியாக தமிழக அரசு அறிவித்து, விவசாயிகளுக்கு ஏக்கருக்கு, 50 ஆயிரம் ரூபாய் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும்.
வேலைவாய்ப்பின்றி தவிக்கும் விவசாய தொழிலாளர்களுக்கும் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும். கடந்த, 10 ஆண்டுகளுக்கு முன் எங்கள் பகுதியில் தண்ணீர் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டபோது, காய்ந்த பயிரைப் பார்த்து மனவேதனையடைந்த விவசாயி ஒருவர், வயலிலேயே உயிரிழந்த சம்பவமும் நடந்துள்ளது. அந்த நிலை மீண்டும் ஏற்படக்கூடாது.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.