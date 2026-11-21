உதவித்தொகை புதுப்பித்தலுக்காக மாற்றுத்திறனாளிகள் அலைக்கழிப்பு
உதவித்தொகை புதுப்பித்தலுக்காக மாற்றுத்திறனாளிகள் அலைக்கழிப்பு
UPDATED : நவ 20, 2026 06:36 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:32 PM
தஞ்சாவூர்: தமிழகத்தில் அறிவுசார் குறைபாடு, தசைச்சிதைவு நோய், முதுகுத் தண்டுவட பாதிப்பு, உடல் இயக்கக் குறைபாடு உள்ளிட்ட பல்வேறு பாதிப்புகளைக் கொண்ட மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு பராமரிப்பு உதவி தொகையாக மாதந்தோறும், 2,000 ரூபாயை அரசு வழங்கி வருகிறது.
இதனைப் பெறுவதற்கு, மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறையின் கீழ் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும். இந்த உதவித்தொகையை தொடர்ந்து பெறுவதற்கு, ஒவ்வொரு ஆண்டும் மாற்றுத்திறனாளிகளை டாக்டர்கள் மற்றும் மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர்கள் முன்னிலையில் பரிசோதனை செய்து, பராமரிப்பாளர்களின் ஆவணங்களையும் சரிபார்த்து புதுப்பிக்க வேண்டும்.
இதையடுத்து, தஞ்சாவூர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில், பராமரிப்பு உதவித்தொகை புதுப்பிக்கும் முகாம் நேற்று நடந்தது. இதற்காக மாவட்டம் முழுதும் இருந்து, 100க்கும் மேற்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு, மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலகம் வாயிலாக கடிதம் அனுப்பி வரவழைக்கப்பட்டிருந்தனர்.
இதனால், மாவட்டத்தின் கடைக்கோடி பகுதிகளில் இருந்து, கடும் சிரமங்களுக்கு இடையே மாற்றுத்திறனாளிகளை அவர்களது பராமரிப்பாளர்கள் அழைத்து வந்தனர். ஆனால், முகாமில் அமருவதற்கு நாற்காலிகளைத் தவிர, குடிநீர், மின்விசிறி உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் எதுவும் செய்து தரப்படவில்லை. இதனால், மாற்றுத்திறனாளி குழந்தைகள் உள்ளிட்ட பலரும் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர்.
மாற்றுத்திறனாளிகளின் பராமரிப்பாளர்கள் கூறியதாவது:
ஒவ்வொரு ஆண்டும் மாதாந்திர பராமரிப்பு உதவித்தொகையை புதுப்பிப்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. அப்படி இருக்கும்போது, ‘ஆட்டிசம்’, தண்டுவட பாதிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு குறைபாடுகளைக் கொண்ட மாற்றுத்திறனாளிகளை, மாவட்டத்தின் எல்லைப் பகுதிகளில் இருந்து சுமார், 100 கி.மீ., தொலைவுக்கு மிகுந்த சிரமத்துடன் அழைத்து வர வேண்டிய நிலை உள்ளது.
இதுபோன்ற புதுப்பிப்பு முகாம்களை ஒவ்வொரு தாலுகா அளவிலும் மருத்துவர்கள் குழுவை அமைத்து நடத்தினால், மாற்றுத்திறனாளிகளும் அவர்களது குடும்பத்தினரும் தேவையற்ற அலைச்சல் மற்றும் மனஉளைச்சலில் இருந்து தப்பிக்க முடியும்.
அதுமட்டுமின்றி, கலெக்டர் அலுவலகத்துக்கு வரவழைத்தும் குடிநீர், மின்விசிறி போன்ற அடிப்படை வசதிகளைக்கூட செய்து தராததால், மாற்றுத்திறனாளிகள் பெரும் சிரமத்துக்கு ஆளாகினர்.
மாற்றுத்திறனாளிகளின் நிலையை உணர்ந்து, இனிவரும் காலங்களில் இதுபோன்ற முகாம்களை முறையான வசதிகளுடன், தாலுகா அளவில் நடத்த மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மாற்றுத்திறனாளிகளின் சிரமங்களை அதிகாரிகள் உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.