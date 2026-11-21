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ADDED : நவ 20, 2026 06:58 PM
தஞ்சாவூர்: மயிலாடுதுறை மாவட்டம், திருவாவடுதுறையில் நடராஜன், 49, என்பவர், தீபாவளி சீட்டு நடத்தி, 10 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்து தலைமறைவானதாக, பாதிக்கப்பட்டவர்கள் புகார் அளித்துள்ளனர்.
திருவாவடுதுறையைச் சேர்ந்தவர் நடராஜன். இவர், கும்பகோணம் கோட்ட தலைமை அரசு போக்குவரத்து கழகத்தில் பணியாற்றி, 2025ல் விருப்ப ஓய்வு பெற்றார். தஞ்சாவூர் மாவட்டம், புளியம்பேட்டையில் குடும்பத்துடன் வசித்தார்.
அரசு போக்குவரத்து ஊழியர்கள், அலுவலர்கள், ஓய்வு பெற்றோர், பொதுமக்கள் உட்பட, 500க்கும் மேற்பட்டோரிடம் இருந்து, 2025 அக்டோபர் முதல் மாதந்தோறும், 2,000 ஆயிரம் ரூபாயை தீபாவளி சீட்டுக்காக வசூலித்தார். கடந்த அக்டோபர் மாதம் குடும்பத்துடன் தலைமறைவானார்.
பாதிக்கப்பட்டவர்கள், திருவிடைமருதுார் போலீசில் நடராஜன் மீது நேற்று புகார் அளித்தனர்.
பாதிக்கப்பட்டோர் கூறுகையில், ‘கடந்த, 15 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நடராஜன், தீபாவளி சீட்டு பணம் வசூலித்து, அதற்கான தொகை, பட்டாசுகள், பாத்திரங்கள் வழங்கி வந்தார். கடந்தாண்டு விருப்ப ஓய்வு பெற்ற பின்னரும், தீபாவளி சீட்டு நடத்தினார்.
தீபாவளி சீட்டு வாயிலாக, 10 லட்சம் ரூபாயும், அரசு போக்குவரத்து கழகத்தில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற பலரிடம், கூடுதல் வட்டி வழங்குவதாக கூறி, பல லட்சம் ரூபாயும் பெற்ற நடராஜன், குடும்பத்துடன் தலைமறைவானார். அவரை கண்டுபிடித்து தரக்கோரி, போலீசில் புகார் அளித்துள்ளோம்’ என்றனர்.