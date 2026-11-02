த.வெ.க.,வுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டவர் மீது நடவடிக்கை தி.மு.க. ராஜய்சபா எம்.பி.க்கு எதிராக ஊழியர்கள் போர்க்கொடி
த.வெ.க.,வுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டவர் மீது நடவடிக்கை தி.மு.க. ராஜய்சபா எம்.பி.க்கு எதிராக ஊழியர்கள் போர்க்கொடி
UPDATED : நவ 01, 2026 09:31 PM
ADDED : நவ 01, 2026 07:07 PM
தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணம் மியூச்சுவல் பெனிபிட் பண்ட் நிதி லிமிடெட் செயல்பட்டு வருகிறது. இதன் நிர்வாக குழுவில், ஆளும்கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் தான் இருப்பது வழக்கம். இந்நிலையில், நிர்வாக குழுவில், தி.மு.க., ஆட்சியின் போது, ராஜ்யசபா எம்.பி., கல்யாணசுந்தரம் தலைவராகவும், துணை தலைவராக முன்னாள் எம்.பி., ராமலிங்கம், முன்னாள் கும்பகோணம் எம்.எல்.ஏ., அன்பழகன் இயக்குநராகவும் இருந்தனர். மேலும், நிர்வாக இயக்குநராக வேலப்பன் மற்றும் கூடுதல் இயக்குநராக ரவிச்சந்திரன் உள்ளிட்டோர் இருந்தனர்.
இந்நிலையில், கடந்த செப்., 27 முதல் 30 வரை, இ - ஓட்டிங் முறையில் நடந்த தேர்தலில், பழைய நிர்வாக குழுவினர் வெற்றி பெற்றனர். இதற்கிடையில், த.வெ.க.,வை சேர்ந்த, மாநகர செயலர் முருகானந்தம், கிழக்கு மாவட்ட பொருளாளர் விஜய்சந்திரன், மாவட்ட மகளிரணி அமைப்பாளர் அஞ்சனா, தென்கிழக்கு ஒன்றிய இணை செயலர் ஸ்ரீதேவி, மாநகர மாணவரணி அமைப்பாளர் சந்தோஷ் ஆகியோர், தேர்லில் போட்டியிட தாக்கல் செய்த மனு நிரகரிக்கப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
அத்துடன், த.வெ.க., நிர்வாகிகளுக்கு ஆதரவாக, பெண் ஊழியர்கள் சிலர், நிர்வாக குழுவினர் பெண் ஊழியர்களை தரக்குறைவாக பேசி, மிரட்டியதாக போலீசில் புகார் அளித்தனர். இதையடுத்து, நிர்வாக இயக்குநரான வேலப்பன் கைது செய்யப்பட்டு, ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டார். இதில், ராஜய்சபா எம்.பி., கல்யாணசுந்தரம் மீதும் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில், த.வெ.க.,வுக்கு ஆதவராக செயல்பட்ட ஊழியர்களை நீக்க, ராஜய்சபா எம்.பி., கல்யாணசுந்தரம் உள்ளிட்ட நிர்வாகக் குழுவினர் முடிவு செய்தாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, 156 ஊழியர்கள் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டனர்.
இதை கண்டித்து, நேற்று கும்பகோணம் பரஸ்பர சகாய நிதி நிறுவன ஊழியர்கள் ஒற்றுமை நலச்சங்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர்களான, மத்திய அலுவலக நகை மதிப்பீட்டாளருமான செந்தில்குமார், திருவிடைமருதுார் கிளை மேலாளர் கங்கா, சிவங்கை கிளை நிதி நிறுவன எழுத்தர் முருகன் உள்ளிட்ட, 200க்கும் மேற்பட்டோர், பணி நீக்கம் செய்தவர்களுக்கு உடனே பணி வழங்க வேண்டும். இணைய வழி மூலம் தேர்வு பெற்ற, நிர்வாகத்தை கலைக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தி உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தற்போது உள்ள நிர்வாகம் தங்களின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றாவிட்டால், அனைத்து இயக்குநர்கள் வீடுகள் முன் அமர்ந்து காலவரையற்ற தொடர் முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர்.