அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் கல்வித்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு
அரசு உதவி பெறும் பள்ளியில் கல்வித்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு
UPDATED : அக் 15, 2026 06:30 PM
ADDED : அக் 15, 2026 05:46 PM
தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூரில், ஆபத்தான நிலையில், உள்ள கட்டடத்தில் செயல்பட்டு வரும், அரசு உதவி பெறும் பள்ளியினை கல்வித்துறை அதிகாரிகள், நேற்று ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
தஞ்சாவூர், மானோஜியப்பா வீதியில் டி.கே.ஆர்., அரசு உதவிபெறும் நடுநிலைப்பள்ளி, 125 ஆண்டுகளாக இயங்கி வருகிறது. இப்பள்ளியில், 35 மாணவ, மாணவியரும், ஐந்து ஆசிரியர்களும் பணியாற்றி வருகின்றனர்.
பள்ளியின் கட்டடம் சேதமைடந்து ஆபத்தான நிலையில் இருப்பதாக, செந்தில்குமார் என்பவர், உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில், வழக்கு தாக்கல் செய்தார்.
வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் பி.வேல்முருகன், கே.கே.ராமகிருஷ்ணன் அமர்வு, 'தஞ்சாவூர் மாவட்ட கல்வித்துறை அதிகாரிகள் நேரில் ஆய்வு செய்து அறிக்கை தாக்கல் செய்யவும், கட்டடம் பயன்படுத்த தகுதியற்றது என உறுதியானால் மாணவர்களை வேறு பள்ளிக்கு மாற்ற வேண்டும்' என, நேற்றுமுன்தினம் உத்தரவிட்டது.
இதையடுத்து, நேற்று, தஞ்சாவூர் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் பேபி உட்பட, அதிகாரிகள் பள்ளியில், கட்டடத்தின் உறுதி தன்மை குறித்து ஆய்வு செய்தனர். நீதிமன்றத்தில் விரைவில் அறிக்கை சமரிப்பிக்கப்பட்டு, மாணவர்களை வேறு பள்ளிக்கு மாற்ற ஏற்பாடு செய்யப்படும் என தெரிவித்தனர்.