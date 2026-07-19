தஞ்சை கலெக்டர் பெயரில் போலி மெசேஜ்: எச்சரிக்கை 

ADDED : ஜூலை 19, 2026 09:38 PM
தஞ்சாவூர்:'தஞ்சாவூர் கலெக்டர் பெயரில் வரும் போலி மெசேஜ்களை மக்கள் நம்ப வேண்டாம்' என, கலெக்டர் ரேவதி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: தற்போது, மக்களின் மொபைல்போன் எண்களுக்கு, தஞ்சாவூர் கலெக்டர் பேசுவதாக கூறி, மர்ம நபர்கள் அழைப்புகள் மற்றும் மெசேஜ் அனுப்பி வருகிறார்கள். இத்தகைய அழைப்புகள், முற்றிலும் பொய்யானவை மற்றும் தவறானவை. கலெக்டர் அலுவலகத்தில் இருந்து அழைக்கப்படும் எந்தவொரு அழைப்பும், குறிப்பிட்ட அரசு அலுவலக தொலைபேசி எண்களிலிருந்து மட்டுமே அழைக்கப்படுகிறது.
அரசு அதிகாரிகள், மொபைல்போன் வாயிலாக மக்களிடம் வங்கி விபரங்கள், ஓ.டி.பி., அல்லது பணப்பரிமாற்றம் கோருவதில்லை. இத்தகைய கோரிக்கைகள் வந்தால், அது மோசடி. இதுபோன்ற போலியான அழைப்புகளை மேற்கொண்டு, அரசு நிர்வாகத்தின் பெயருக்கு களங்கம் விளைவிக்கும் நபர்கள் மீது, கடும் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இத்தகைய அழைப்புகள் மர்ம நபர்களிடமிருந்து வந்தால், போலீசார் அல்லது சைபர் கிரைம் போலீசாருக்கு உடனடியாக புகார் அளிக்கலாம்.இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.