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/உள்ளூர் செய்திகள்/தஞ்சாவூர்/﻿ கொள்ளிடத்தில் கதவணை அமைக்காததை கண்டித்து தேசியக்கொடியை ஏந்தி விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்

﻿ கொள்ளிடத்தில் கதவணை அமைக்காததை கண்டித்து தேசியக்கொடியை ஏந்தி விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்

﻿ கொள்ளிடத்தில் கதவணை அமைக்காததை கண்டித்து தேசியக்கொடியை ஏந்தி விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம்

ADDED : ஆக 01, 2026 11:11 PM

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ADDED : ஆக 01, 2026 11:11 PM

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தஞ்சாவூர்: கொள்ளிடம் ஆற்றில் கதவணை அமைக்காத அரசை கண்டித்து, தேசியக்கொடியை ஏந்தி, விவசாயிகள் நேற்று ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

தமிழகத்தில், சென்னை உட்பட, 20 மாவட்டங்களின், நீர் தேவையை கூட்டுநீர் திட்டம் மூலம், கொள்ளிடம் ஆறு பூர்த்தி செய்கிறது.

இந்நிலையில், எதிர்கால நீர் பற்றாக்குறையை தவிர்க்க, கொள்ளிடம் ஆற்றில், புதிய கதவணைகள் அமைப்பது காலத்தின் கட்டாயம் என, விவசாயிகள் பல ஆண்டுகளாக போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர்.

பொதுநல வழக்கு இந்நிலையில், அணைகரைக்கு கிழக்கே குமாரமங்கலம் - ஆதனுார் இடையே கதவணை பணிகள் சுணக்கமாக நடந்து வருகின்றன.

அ.தி.மு.க., ஆட்சிக் காலத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட குடிதாங்கி - ஸ்ரீபுரந்தான் கதவணை செயல்பாட்டிற்கு வரவில்லை.

மேலும், வாழ்க்கை - துாத்துார் மற்றும் வீரமாங்குடி - ஏலாக்குறிச்சி பகுதிகளில் கதவணை அமைக்கும் திட்டங்கள் குறித்து அறவிப்புகள் வெளியாகியும், நிதி ஒதுக்கீடு செய்யாமல் கடந்த ஆட்சியாளர்கள் கிடப்பில் போட்டனர்.

இதையடுத்து, தஞ்சாவூர் மாவட்டம் வீரமாங்குடி - அரியலுார் மாவட்டம், ஏலாக்குறிச்சி இடையே கதவணை திட்டத்தை அரசு செயல்படுத்த வேண்டும் என, 2019ல் வில்லியனுார் ராமலிங்கம் என்ற விவசாயி, உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் பொதுநல வழக்கு தொடர்ந்து இருந்தார்.

வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் தனசிவஞானம் மற்றும் தரணி ஆகியோர், கதவணையை ஓராண்டுக்குள் அமைக்க வேண்டும் என, உத்தரவிட்டனர்.

இதை கண்டுகொள்ளாத தமிழக அரசு மீது மீண்டும், 2022ல் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கை, விவசாயி ராமலிங்கம் தாக்கல் செய்தார். அந்த வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது.

இந்நிலையில், நேற்று தமிழ்நாடு காவிரி உழவர்கள் பாதுகாப்பு சங்கத்தின் சார்பில், கதவணை அமைக்க வலியுறுத்தி, சங்க செயலர் சுவாமிமலை விமல்நாதன் தலைமையில், 100க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் தேசியக்கொடியை ஏந்தி, வீரமாங்குடி கொள்ளிடம் ஆற்றில், கதவணை திட்டத்திற்கு தமிழக அரசு நிதி ஒதுக்கீடு செய்து, கட்டுமான பணிகளை தொடங்க வேண்டும் என, கோஷமிட்டனர்.

வலியுறுத்தல் இதுகுறித்து சுவாமிமலை விமல்நாதன் கூறுகையில், ''முக்கொம்பு முதல் அணைக்கரை வரையிலான பகுதியில் ஒவ்வொரு, 17 கிலோ மீட்டருக்கும் ஒரு கதவணை என்ற அடிப்படையில், குறைந்தது ஏழு கதவணைகள் அமைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி வருகிறோம்.

''ஆனால், எந்த அரசும் செவிசாய்க்கவில்லை. வீரமாங்குடி - ஏலாக்குறிச்சி இடையிலான கதவணை கட்டுமான பணிக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யாவிட்டால், நீதிமன்றத்தை நாட உள்ளோம்,'' என்றார்.

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