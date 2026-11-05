வாய்க்காலில் தேங்கிய தண்ணீரை ஜெனரேட்டர் மூலம் பாய்ச்சி நெற்பயிரை காப்பாற்றும் விவசாயிகள்
வாய்க்காலில் தேங்கிய தண்ணீரை ஜெனரேட்டர் மூலம் பாய்ச்சி நெற்பயிரை காப்பாற்றும் விவசாயிகள்
ADDED : நவ 04, 2026 02:11 PM
தஞ்சாவூர்: காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில் பாசனத்திற்கான தண்ணீர் குறைப்பால், வாய்க்கால்களில் தேங்கி கிடக்கும் தண்ணீரை, ஜெனரேட்டர், ஆயில் மோட்டார், குபேட்டா இயந்திரங்கள் மூலம் இறைத்து பாய்ச்சி நெற்பயிரை காப்பாற்றும் முயற்சியில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில், குறுவை சாகுபடி இல்லாத சூழலில், சம்பா, தாளடிக்காக கடந்த செப்., 1ல் மேட்டூர் அணையும், செப்., 6ல் கல்லணையில் இருந்து, 45 தினங்களுக்கு தண்ணீர் திறக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பால், விவசாயிகள் நடவு மற்றும் நேரடி நெல் விதைப்பு மூலம், சாகுபடியை செய்தனர்.
அரசு தரப்பிலும், நவம்பர், டிசம்பர் மாதங்களில், வடகிழக்கு பருவமழை பெய்யும் என்ற நம்பிக்கையில், சாகுபடி செய்ய அறிவுறுத்தினர். இதையடுத்து, டெல்டா மாவட்டங்களில் சம்பா, தாளடி சாகுபடி தற்போது, 5 லட்சம் ஏக்கரில் மட்டுமே மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், மேட்டூரில் திறக்கப்பட்ட தண்ணீரின் அளவு, 15 நாட்களாக குறைக்கப்பட்டு, வினாடிக்கு 1,000 கன அடி மட்டுமே திறக்கப்படுகிறது. இதனால், மெயின் வாய்க்காலில் மட்டுமே குறைவான அளவு தண்ணீர் செல்கிறது. இந்த தண்ணீர் வயல்களுக்கு சென்று பாய வழில்லாமல் உள்ளன.
மேலும், டெல்டா மாவட்டங்களில், சில தினங்களாக வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ள நிலையில், நெற்பயிருக்கான தண்ணீர் தேவை அதிகரிப்பால், நெற்பயிர்கள் வாடுவதை கண்ட விவசாயிகள், ஆயில் மோட்டார், ஜெனரேட்டர் இயந்திரங்களை பயன்படுத்தி, வாய்க்காலில் தேங்கியுள்ள நீரை பாய்ச்சி, நெற்பயிரை காப்பாற்றி வருகின்றனர்.
விவசாயிகள் கூறியதாவது:
சம்பா, தாளடி சாகுபடியை மேற்கொள்ளுங்கள் என தமிழக அரசும், வேளாண்மை துறையும் அறிவுரைகளையும், ஆலோசனைகளையும் வழங்கியதால், விவசாயிகள் தண்ணீர் பற்றாக்குறையிலும் சாகுபடியை செய்துள்ளோம். தற்போது, வாய்க்கால்களில் தண்ணீர் இல்லை, வயல்களுக்கும் தண்ணீர் பாயவில்லை, இதனால் நெற்பயிர்கள் காய்ந்து வருகிறது. ஆயிரக்கணக்கான ரூபாய் செலவு செய்து சாகுபடி செய்த நிலையில், நெற்பயிர்கள் வாடுவதை பார்த்து, கூடுதல் செலவு செய்து ஜெனரேட்டர்களை வாடகைக்கும், ஆயில் மோட்டாருக்கும், குபேட்டா இயந்திரங்களையும் பயன்படுத்தி வருகிறோம். இதுபோன்ற தருணங்களில் தமிழக அரசு சிறப்பு தொகுப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்தி விவசாயிகளை பாதுகாக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.