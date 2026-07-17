/உள்ளூர் செய்திகள்/தஞ்சாவூர்/ மகள் ஆணவ கொலை: கொடூர தந்தைக்கு 'ஆயுள்'
ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:08 PM
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தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூர் மாவட்டம், அம்மாபேட்டை அருகே, நெம்மேலியை சேர்ந்தவர் தியாகராஜன், 60. இவரது, 17 வயது மகள், அதே பகுதியில் மாற்று சமூகத்தை சேர்ந்த வாலிபரை காதலித்தார்.
இதை விரும்பாத தியாகராஜன், 2016 ஜன., 26ல், சக்கரப்படுகை வெண்ணாறு பகுதிக்கு மகளை அழைத்து சென்று, கழுத்தை அறுத்து கொலை செய்தார். அம்மாபோட்டை போலீசார், தியாகராஜனை கைது செய்தனர்.
இவ்வழக்கு விசாரணை முடிந்து, 2017 ஜூன் 12ல் தஞ்சாவூர் மகிளா நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது. நேற்று, தியாகராஜனுக்கு ஆயுள் தண்டனையும், 3,000 ரூபாய் அபராதமும் விதித்து, நீதிபதி தீபா தீர்ப்பளித்தார்.