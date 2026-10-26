தஞ்சை பெருவுடையாருக்கு பிரமாண்ட அன்னாபிஷேகம்

UPDATED : அக் 25, 2026 08:54 PM
ADDED : அக் 25, 2026 07:14 PM
தஞ்சாவூர்: ஐப்பசி பவுர்ணமியை முன்னிட்டு, தஞ்சை பெரியகோவில் பெருவுடையாருக்கு, 800 கிலோ அரிசி, 750 கிலோ காய்கறி, பழங்கள், இனிப்பு வகைகளால், பிரமாண்டமாக இன்று (அக்.,25) அன்னாபிஷேகம் நடந்தது.
தஞ்சாவூர் பெரியகோவிலில், 12 அடி உயர பெருவுடையாருக்கு, ஐப்பசி பவுர்ணமி தினத்தில் அன்னாபிஷேகம் நடைபெறும். இந்தாண்டு பக்தர்களால், 800 கிலோ பச்சரிசி, 750 கிலோ காய்கறிகள், பழங்கள், இனிப்பு வகைகள், மலர்கள் வழங்கப்பட்டன.
பக்தர்கள் வழங்கிய அரிசியில் சாதம் தயார் செய்து, பெருவுடையார் திருமேனி முழுதும் இன்று சாத்தப்பட்டது. அதன்பின் காய்கறிகள், பழங்கள், இனிப்புகள், மலர் வகைகளால் அலங்காரம் செய்யப்பட்டு, அன்னாபிஷேகம் நடந்தது. தொடர்ந்து மாலை, தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது.
இதில், ஏராளமான பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சாமி தரிசனம் செய்தனர். இதற்கான ஏற்பாடுகளை அரண்மனை தேவஸ்தானம், ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறையினர் செய்திருந்தனர்.