8 மாதங்களாக பூட்டி கிடக்கும் மாநகராட்சி 4 மண்டல அலுவலகங்கள்
8 மாதங்களாக பூட்டி கிடக்கும் மாநகராட்சி 4 மண்டல அலுவலகங்கள்
UPDATED : நவ 10, 2026 08:56 PM
ADDED : நவ 10, 2026 08:53 PM
தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணம் மாநகராட்சியில் 48 வார்டுகள் உள்ளன. இதில் நான்கு மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டு, கீழக்கொட்டையூர், தாராசுரம், சீனிவாசநகர், ஸ்ரீநகர் காலனி பகுதியில், மணடல அலுவலகங்கள், கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் கட்டப்பட்டன. மேலும், எட்டு மாதங்களுக்கு முன், முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலினால், வீடியோ காண்பரன்ஸ் மூலம் திறக்கப்பட்டது.
ஆனால், திறக்கப்பட்டு பல மாதங்களாகியும், மண்டல அலுவலகங்கள், இதுவரை செயல்பாட்டிற்கு வராமல் பூட்டியே கிடப்பது குறித்து, வேளாண் அமைச்சர் வினோத்திடம், பொதுமக்கள் தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்து நேற்று அமைச்சர் வினோத், நான்கு மண்டல அலுவலகங்களுக்கு சென்று ஆய்வு நடத்தினார். அப்போது, மாநகராட்சிக்கு பயன்பாட்டிற்கான பல்வேறு பொருட்கள் முடங்கி கிடந்ததால், அமைச்சர் அதிர்ச்சியடைந்தார்.
பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்காக கட்டப்பட்ட இந்த மண்டல அலுவலகங்கள், ஏன் இன்னும் செயல்பாட்டிற்கு வரவில்லை, பூட்டிக்கிடப்பதற்குக் காரணம் யார், அரசு சார்பில் மாநகராட்சிக்காக வழங்கப்பட்ட பல்வேறு பொருட்களை பயன்பாட்டிற்கு வழங்காமல் பதுக்கி வைத்தது யார்? என மாநகராட்சி கமிஷனர் சுதா, மாநகராட்சி பொறியாளர்கள் மாதவராஜ் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளிடம் கேள்வி எழுப்பினர்.
பிறகு அமைச்சர் வினோத் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:
கவுன்சிலர்கள், மண்டல குழு தலைவர்கள் ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை என கூறி, அதிகாரிகள் மண்டல அலுவலகங்கள் செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வரவில்லை என அதிகாரிகள் காரணங்களை தெரிவித்துள்ளனர். இந்த கட்டிடங்கள் கவுன்சிலர்களுக்கானது அல்ல, பொதுமக்களுக்கானது. எனவே, மண்டல அலுவலகங்களை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர உத்தரவிட்டுள்ளேன்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.