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‘இன்ஸ்டா’வில் அவதுாறு பதிவு முஸ்லிம் பெண் மீது வழக்கு
‘இன்ஸ்டா’வில் அவதுாறு பதிவு முஸ்லிம் பெண் மீது வழக்கு
UPDATED : நவ 20, 2026 06:36 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:32 PM
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தஞ்சாவூர்: ஹிந்து கடவுள் முருகன் திருமணத்தை கொச்சைப்படுத்தும் விதமாக ‘இன்ஸ்டா’வில் பதிவிட்ட பாத்திமா, 36, என்பவர் மீது, போலீசார் வழக்கு பதிந்தனர்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டையைச் சேர்ந்தவர் பாத்திமா. இவரது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில், ஹிந்து கடவுள் முருகன் திருமணத்தை கொச்சைப்படுதும் விதமாக பதிவு வெளியிட்டு இருந்தார்.
இதுகுறித்து, விஷ்வ ஹிந்து பரிஷத் தஞ்சாவூர் மாவட்ட செயலர் கோவிந்தராஜ், பட்டுக்கோட்டை டவுன் போலீசில் புகார் அளித்தார். இதையடுத்து பாத்திமா மீது, மூன்று பிரிவுகளில் வழக்கு பதிந்து, போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.