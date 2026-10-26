நெல் சேமிப்பு கிடங்கில் மழையில் நனைந்து கிடந்த மூட்டைகள்: அமைச்சர் ஆய்வில் அதிர்ச்சி
நெல் சேமிப்பு கிடங்கில் மழையில் நனைந்து கிடந்த மூட்டைகள்: அமைச்சர் ஆய்வில் அதிர்ச்சி
UPDATED : அக் 26, 2026 09:12 PM
ADDED : அக் 26, 2026 09:09 PM
– நமது நிருபர் –: தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் அருகே பட்டீஸ்வரத்தில் அமைந்துள்ள திறந்தவெளி நெல் சேமிப்பு கிடங்கில், 4.5 லட்சம் டன் நெல் மூட்டைகள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த சேமிப்பு கிடங்கில் முறையான பராமரிப்பு இல்லாமல், நெல் மூட்டைகள் மழையில் நனைந்து, முளைத்து காணப்பட்டன. மேலும், நெல் மூட்டைகளை தார்பாய்கள் போட்டு சேமிப்பு கிடங்கு பணியாளர்கள் மூடி வைக்காமலும் இருந்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து தகவலறிந்த வேளாண்துறை அமைச்சர் வினோத், நுகர்பொருள் வாணிப கழக அதிகாரிகளுக்கு எந்த தகவலும் அளிக்காமல், நேற்று திடீரென ஆய்வுக்கு சென்றார். அப்போது, நெல் மூட்டை அடுக்குகளில், தார்பாய்கள் கிழிந்து, நெல் மூட்டைகள் நனைந்தும், கீழே கொட்டியும் வீணாகி கிடப்பதை பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்தார்.
உடனடியாக, நுகர்பொருள் வாணிப கழக மண்டல மேலாளர்களை தொடர்பு கொண்டு, நெல் மூட்டைகள் பாதுகாப்பாக உள்ளதா என, ஆய்வு செய்ய வேண்டும், எத்தனை முறை உங்களுக்கு அறிவுறுத்துவது என்று கடுமையாக கடிந்து கொண்டார். மேலும், அங்குள்ள பணியாளர்களை அழைத்து நெல் மூட்டைகளை பாதுகாப்பதை விட உங்களுக்கு என்ன வேலை என்றும் கேள்வி எழுப்பினர்.
நடவடிக்கை பாயும்:
பிறகு, அமைச்சர் வினோத் கூறியதாவது:
தமிழகத்தில் பெய்து வரும் கனமழையால், அனைத்து நெல் சேமிப்பு கிடங்களையும் ஆய்வு செய்து, மழையில் பாதிக்காத வகையிலான நடவடிக்கை குறித்து அறிக்கை அனுப்ப வேளாண் துறை அலுவலர்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் வயல்களில் தேங்கி, விவசாயிகள் பாதிக்கப்படும் நிலையில், மழைநீர் தேங்கும் பகுதிகளை ஆய்வு செய்து, நீர் வெளியேறும் வகையில், நடவடிக்கை எடுக்க அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
விவசாயிகள் எந்த வகையிலும் பாதிக்கக்கூடாது என, முதல்வர் உத்தரவிட்டதால், தொடர் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறோம். விவசாயிகள் பாதிக்கும் வகையில், அலட்சியமாக செயல்படும் வேளாண் அலுவலர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அனைத்து துறைகளிலும், அதிகாரிகள் இடமாறுதல் நடந்து வருகிறது. இடமாறுதல் இருந்ததால் தான் பணிகள் சிறப்பாக நடக்கும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.