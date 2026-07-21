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﻿ நிலத்தகராறில் முன்விரோதம் 5 பேரை வெட்டிய ரவுடி கைது

﻿ நிலத்தகராறில் முன்விரோதம் 5 பேரை வெட்டிய ரவுடி கைது

ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:43 AM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:43 AM

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திருப்பனந்தாள்: முன் விரோதத்தில் ஐந்து பேரை அரிவாளால் வெட்டிய ரவுடியை, போலீசார் கைது செய்தனர்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணம் அருகே, சிற்றிடையாநல்லுாரைச் சேர்ந்தவர் குபேந்திரன், 28. இவருக்கும், பக்கத்து வீட்டைச் சேர்ந்த ஞானசவுந்தரிக்கும் நிலப்பிரச்னை தொடர்பாக முன்விரோதம் இருந்தது.

நேற்று முன்தினம் இரவு, மதுபோதையில் இருந்த குபேந்திரன், அரிவாளால் தன் வீட்டுக்கு அருகில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த பாரதி என்பவருக்கு சொந்தமான காரின் கண்ணாடியை உடைத்துள்ளார்.

இச்சத்தத்தை கேட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே வந்த ஞானசவுந்தரியை, குபேந்திரன் அரிவாளால் வெட்டினார். தடுக்க முயன்ற அதே பகுதியைச் சேர்ந்த கல்யாணி, கவியரசன், சுகுமார், வீரமணி ஆகியோரையும் வெட்டினார். இதில், ஐந்து பேரும் படுகாயமடைந்தனர்.

திருப்பனந்தாள் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, குபேந்திரனை நேற்று கைது செய்தனர்.

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