ரூ.5 கோடி கைமாறிய விவகாரத்தில் ஐ.ஜி.,க்கு தொடர்பு சி.பி.ஐ., விசாரணை கேட்கும் தனியார் மருத்துவமனை நிர்வாகம்
ரூ.5 கோடி கைமாறிய விவகாரத்தில் ஐ.ஜி.,க்கு தொடர்பு சி.பி.ஐ., விசாரணை கேட்கும் தனியார் மருத்துவமனை நிர்வாகம்
UPDATED : அக் 22, 2026 09:21 PM
ADDED : அக் 22, 2026 08:38 PM
தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூரில், தனியார் மருத்துவமனை பங்குதாரர் பிரச்னையை முடித்து வைக்க, 5 கோடி ரூபாய் வாங்கியதில், ஐ.ஜி., பாலகிருஷ்ணனுக்கு தொடர்பு இருப்பதால், வழக்கை சி.பி.ஐ., விசாரிக்க வேண்டும் என, மருத்துவமனை நிர்வாகம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
தஞ்சாவூர், ரகுமான் நகரை சேர்ந்த சரவணன், பங்குதாரருடன் இணைந்து, 'ஏ டு இசட்' என்ற மருத்துவமனையை நடத்துவதுடன், அதன் இயக்குநராகவும் உள்ளார். பங்குதாரராக, ஜெயஸ்ரீ என்பவர் இருந்தார். பங்குதாரர், மருத்துவமனை நிர்வாகத்தை விட்டு வெளியேறினார்.
அதற்காக அவருக்கு, 19 கோடி ரூபாய் கொடுப்பதாக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது. சில மாதங்களுக்கு முன், பங்குதாரர்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட பிரச்னையில், வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிந்த போலீசார், சிலரை கைது செய்தனர்.
இந்நிலையில், பங்குதாரர் பிரச்னையை முடிக்கவும், வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் உள்ள வழக்கை, மேல் நடவடிக்கை எடுக்கமால் இருக்கவும், திருச்சி ஐ.ஜி., பாலகிருஷ்ணனிடம், மருத்துவமனை இயக்குநர் சரவணன், புகார் அளித்தார்.
இவ்விவகாரத்தில், 5 கோடி ரூபாயை, ஐ.ஜி., பாலகிருஷ்ணன் கேட்டதாகவும், அந்த தொகையை, இன்ஸ்பெக்டர் சுகுமாறனிடம் கொடுக்க வேண்டும் என கூறியதாக எழுந்த புகாரில், சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார், வழக்கு பதிந்து, சுகுமாறனை, அக்., 9ம் தேதி கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறது.
நிர்வாக இயக்குநர் பாஸ்கரன், இயக்குநர் சரவணன், வக்கீல் காமராஜ் ஆகியோர் நிருபர்களிடம் நேற்று கூறியதாவது:
பங்குதாரர் பிரச்னை, வன்கொடுமை தொடர்பான புகார் தொடர்பாக, ஐ.ஜி., பாலகிருஷ்ணனிடம் புகார் அளித்தோம். அப்போது, 5 கோடி ரூபாய் தராவிட்டால், பல்வேறு இடையூறுகளுக்கு ஆளாவீர்கள் என, எங்களை மிரட்டினார்.
இதனால், வேறு வழியின்றி இன்ஸ்பெக்டர் சுகுமாறனிடம், அவரது வீட்டில் வைத்து பணத்தை கொடுத்தோம். ஆனாலும், எங்கள் மீதான வழக்கை ரத்து செய்யவில்லை. எங்களை போன்று யாரும் ஏமாறக்கூடாது. சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் விசாரணைக்கு நாங்கள் தான் மனு அளித்துள்ளோம்.
ஆனால், இவ்வழக்கில் காவல் துறையின் உயர் அதிகாரிகள் தொடர்பு இருப்பதால், இந்த வழக்கு நேர்மையாக நடைபெறாது. எனவே, வழக்கை சி.பி.ஐ., விசாரிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.