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﻿ பருவகால பணியாளர்கள் போராட்டம்; நெல் கொள்முதல் பணி முடக்கம்

﻿ பருவகால பணியாளர்கள் போராட்டம்; நெல் கொள்முதல் பணி முடக்கம்

ADDED : ஜூலை 22, 2026 12:00 AM

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ADDED : ஜூலை 22, 2026 12:00 AM

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தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூரில் உள்ள தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக்கழக முதுநிலை மண்டல மேலாளர் அலுவலகத்தை, நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட பருவகால பணியாளர்கள் நேற்று முற்றுகையிட்டு, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இதேபோல, கும்பகோணத்தில் துணை மேலாளர் அலுவலகத்தில் பணியாளர்கள், காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் நேற்று, 300க்கும் மேற்பட்ட நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில், கொள்முதல் பணிகள் முடங்கின.

கும்பகோணத்தில் பாரதிய மஸ்துார் சங்க மாநில பொதுச்செயலர் நாகராஜன் கூறியதாவது:

அனைத்து கொள்முதல் நிலையங்களிலும், 15 நாட்களாக, 10,000 முதல், 15,000 வரை நெல் மூட்டைகள் இயக்கம் செய்யாமல் தேக்கமடைந்துள்ளன. நெல் மூட்டைகளின் எடையிழப்புக்கு, பணியாளர்களிடம் அபராதம் வசூலிக்காமல், அதற்கான பொறுப்பை அரசு ஏற்க வேண்டும்.

உணவுத்துறை அமைச்சர் ஆய்வின் போது, கொள்முதல் நிலைய பணியாளர்களுக்கான தேவை என்ன என்பதை கண்டுகொள்ளாமல், விவசாயி ஒருவருக்கு போன் செய்து, '50 ரூபாய் கேட்டார்களா அல்லது 60 ரூபாய் கேட்டார்களா' என கேட்கிறார். அது தவறான முன்னுதாரணம்.

விவசாயியை துாண்டிவிட்டு, கொள்முதல் பணியாளர்களை பழி வாங்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் உணவுத்துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன் செயல்படுகிறாரா என்ற சந்தேகம் உள்ளது.

இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.

தஞ்சாவூரில் பருவகால போராட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் பாஸ்கர் கூறுகையில், ''தரமான சாக்குகள், சணல், சாயம் போன்றவற்றை நிர்வாகம் வழங்குவதில்லை. பணியாளர்கள் நாங்கள் யாரும் விவசாயிகளிடம் லஞ்சம் வாங்குவதில்லை,'' என்றார்.

விவசாயிகள் கொதிப்பு கல்லணை கால்வாய் உழவர்கள் கூட்டமைப்பு தலைவர் மாரியப்பன் கூறுகையில், ''பருவகால பணியாளர்கள், லஞ்சம் வாங்குவதில்லை என கூறும்பட்சத்தில், அவர்களை யார் வாங்க துாண்டுகிறார்கள் என்பதை வெளிப்படையாக சொல்ல வேண்டும். மறுத்தால், பருவகால பணியாளர்களுக்கும் பங்கு உள்ளது என்றுதான் அர்த்தம். அவர்கள், உயர் அதிகாரிகளை காட்டிக்கொடுக்காத வரை, இதற்கு தீர்வு கிடைக்க போவது இல்லை,'' என்றார்.



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