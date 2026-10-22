ஹெல்த் சென்டரில் பாலியல் தொழில்: 4 இளம் பெண்கள் மீட்பு
ஹெல்த் சென்டரில் பாலியல் தொழில்: 4 இளம் பெண்கள் மீட்பு
UPDATED : அக் 19, 2026 07:17 PM
ADDED : அக் 19, 2026 06:17 PM
தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணம், ஜான்செல்வராஜ் நகர் பகுதியில், அதிகளவிலான பாலியல் தொழில் நடப்பதாக, கும்பகோணம் மேற்கு போலீசாருக்கு, ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து, போலீசார் சோதனை செய்த போது, 'பீல் ஹீல் ஹெல்த் அண்ட் வெல்னஸ் சென்டரில்' பாலியல் தொழில் நடப்பதை உறுதி செய்தனர். அங்கு போலீசார் விசாரணை நடத்தியதில், பாலியல் தொழிலில் ஈடுபடுத்தப்பட்ட தஞ்சாவூர், திருச்சி, சென்னை பகுதிகளை சேர்ந்த நான்கு இளம்பெண்களை மீட்டனர்.
அவர்கள் கும்பகோணம் மகளிர் போலீசார் விசாரணை நடத்தி, அரசு பெண்கள் காப்பகத்தில் ஒப்படைத்தனர். இது தொடர்பாக, மேற்கு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, கும்பகோணம் பகுதியை சேர்ந்த நாகராஜ், 34, என்பவரை கைது செய்தனர்.
இதேபோல, கடந்த மாதம், கும்பகோணத்தில் முக்கிய பகுதியில் உள்ள லாட்ஜ் மற்றும் ஸ்பாக்களை மையப்படுத்தி, பாலியல் தொழில் நடைபெற்றதாக, 10 பெண்கள் மீட்கப்பட்டனர். கோவில் நகரமான கும்பகோணத்தில், இது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது, உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஹிந்து அமைப்பினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.