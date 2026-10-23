சிறப்பு புலனாய்வு பிரிவினர் தஞ்சையில் திடீர் சோதனை
சிறப்பு புலனாய்வு பிரிவினர் தஞ்சையில் திடீர் சோதனை
ADDED : செப் 30, 2026 03:30 AM
தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூரில், ஆறு பேரின் வீடுகளில், சிறப்பு புலனாய்வு பிரிவு போலீசார், திடீர் சோதனை நடத்தினர்.
தஞ்சாவூரில், தடை செய்யப்பட்ட கிலாபத் இயக்கத்திற்கு, இளைஞர்களை மூளை சலவை செய்வதாக, சிறப்பு புலனாய்வு பிரிவு போலீசாருக்கு, ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, தஞ்சை மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் அனுமதி பெற்று, டி.எஸ்.பி., சார்லஸ் குழுவினர், நேற்று தஞ்சாவூரில், ஆறு இடங்களில் சோதனை நடத்தினர்.
அதன்படி, தஞ்சாவூர், கீழவாசல் எஸ்.என்.எம். நகரை சேர்ந்த ஜாகீர் உசேன், அவரது சகோதரர் அப்துல், காவேரி நகரை சேர்ந்த உமர்முக்தர், அவரது சகோதரர் யாசல் அப்துல், ராமசாமிபேட்டையைச் சேர்ந்த சம்சுதீன், ரகுமான் நகரை சேர்ந்த சேக்பரீத் ஆகிய, ஆறு பேரின் வீடுகளில், காலை, 6:00 மணி முதல், பகல், 11 :00 மணி வரை சோதனை நடந்தது.
இதில் மதம் சார்ந்த, 20க்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள், ஐந்து மொபைல் போன்கள், லேப்டாப், பென்டிரைவ்களை சிறப்புபடை யினர் கைப்பற்றினர்.