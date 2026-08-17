'அரசின் கொள்முதல் ஊக்க தொகை இடைவெளியை குறைக்க வேண்டும்'
'அரசின் கொள்முதல் ஊக்க தொகை இடைவெளியை குறைக்க வேண்டும்'
ADDED : ஆக 12, 2026 07:30 PM
தஞ்சாவூர்:மத்திய அரசு நிர்ணயிக்கும் நெல் விலையில், சன்ன மற்றும் பொதுரக நெல்லுக்கு குவின்டாலுக்கு, 20 ரூபாய் மட்டுமே வித்தியாசம் உள்ள நிலையில், தமிழக அரசின் கொள்முதல் ஊக்கத்தொகையில் உள்ள இடைவெளியை குறைக்க வேண்டும் என, விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
தமிழகத்தில், காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில், நெல் சாகுபடி பிரதானமாக உள்ளது. இதில், சன்னரக நெல்லுக்கு சந்தையில் கூடுதல் வரவேற்பு உள்ளன. கடந்த, 2025- - 2026 சாகுபடி ஆண்டுக்கான நெல் கொள்முதல் விலையை நிர்ணயித்த மத்திய அரசு, குறைந்தபட்ச ஆதார விலையை பொது ரகத்துக்கு, 2,369 ரூபாயாகவும், சன்ன ரகத்துக்கு, 2,389 ரூபாயாகவும் உயர்த்தியபோது, தமிழக அரசு பொது ரகத்துக்கு குவின்டாலுக்கு, 131 ரூபாயும், சன்ன ரகத்துக்கு, 156 ரூபாயும் ஊக்கத்தொகையாக வழங்கியது. அப்போது, பொது ரகம், 2,500 ரூபாயும், சன்ன ரகம், 2,545 ரூபாயும் என, கொள்முதல் விலை இருந்தன.
இந்நிலையில், 2026 - 2027ம் ஆண்டுக்கான மத்திய அரசு குறைந்தபட்ச ஆதார விலை நிர்ணயத்தில், குவின்டாலுக்கு, 72 ரூபாய் கூடுதலாக உயர்த்தியது. அதன்படி, பொது ரக ஆதார விலை, 2,441 ரூபாயாகவும், சன்ன ரக ஆதார விலை, 2,461 ரூபாயாகவும் உயர்த்தப்பட்டது. இதையடுத்து, மாநில அரசு சமீபத்தில் சன்ன ரக நெல்லுக்கு குவின்டாலுக்கு, 289 ரூபாய், பொது ரக நெல்லுக்கு, 159 ரூபாய் என, ஊக்கத்தொகையை அறிவித்தது. இதுகுறித்து, தமிழ்நாடு காவிரி உழவர்கள் பாதுகாப்பு சங்க செயலர் சுவாமிமலை விமல்நாதன் கூறியதாவது: நடப்பு பருவத்தில் சன்ன ரக நெல்லின் மொத்த கொள்முதல் விலை குவின்டாலுக்கு, 2,750 ரூபாய், பொது ரக நெல்லின் விலை, 2,600 ரூபாய் என மத்திய, மாநில அரசின் விலை நிர்ணயத்தால் உயர்ந்துள்ளது. இந்நிலையில், உரம், பூச்சிக்கொல்லி மருந்து, அறுவடை இயந்திர வாடகை உயர்வு, உலர்த்தல் உள்ளிட்ட பணிகளுக்கான செலவு ஏற்படுகிறது. ஆனால், சன்ன மற்றும் பொதுரக நெல்லுக்கு மாநில அரசின் ஊக்கதொகையில் அதிளகவில் வித்தியாசம் இருப்பதால், பொதுரக நெல் சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள் பெரிதும் பாதிக்கப்படுவார்கள். மத்திய அரசின் விலை நிர்ணயத்தில் சன்ன மற்றும் பொதுரகத்திற்கு, 20 ரூபாய் வித்தியாசம் மட்டுமே உள்ளது.தமிழக அரசின் சன்ன ரக நெல்லுக்கான ஊக்கத்தொகை அறிவிப்பு ஓரளவு திருப்திகரமாக உள்ளது. பொது ரக நெல்லுக்கு கடந்த ஆண்டு வழங்கப்பட்ட, 131 ரூபாய் ஊக்கத்தொகையை விட வெறும், 28 ரூபாய் மட்டுமே உயர்த்தி, 159 ரூபாயாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இருப்பினும், சன்ன ரகத்துக்கும், பொது ரகத்துக்குமான கொள்முதல் விலை வித்தியாசம் கடந்தாண்டு, 45 ரூபாயாக, இருந்த நிலையில் தற்போது, 150 ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது. சன்ன ரக நெல் உற்பத்தி செய்யும் விவசாயிகளை விட, பொது ரக நெல் உற்பத்தி செய்யும் விவசாயிகள் அதிகம் என்ற சூழலில், இந்த விலை இடைவெளியை குறைத்து, 159 ரூபாயில் இருந்து, 259 ரூபாயாக உயர்த்த வேண்டும்.இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.