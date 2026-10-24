ஏற்கெனவே போலீசாரை தாக்கிய வாலிபர் பெண் ஏட்டை அடித்ததாக மீண்டும் கைது
ஏற்கெனவே போலீசாரை தாக்கிய வாலிபர் பெண் ஏட்டை அடித்ததாக மீண்டும் கைது
UPDATED : அக் 17, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 16, 2026 07:16 PM
தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூரில் போலீசாரை அடித்த வழக்கில் சிக்கிய வாலிபர் ஆகாஷ், 26, என்பவர், நேற்று ரயிலில் பெண் ஏட்டை கன்னத்தில் அறைந்து, சரமாரியாக தாக்கிய வழக்கில் மீண்டும் கைது செய்யப்பட்டார்.
தஞ்சாவூர், விளாரை சேர்ந்த ஆகாஷ், ஜிம் பயிற்சியாளராக உள்ளார். இவர், சென்னை சென்று விட்டு, திருச்செந்துார் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில், தஞ்சாவூருக்கு நேற்று முன்தினம் திரும்பிக் கொண்டிருந்தார்.
கும்பகோணம் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு, ரயில் வந்த போது, படிக்கட்டில் இரண்டு வாலிபர்கள் அமர்ந்திருந்தனர். இதனால், ரயிலில் ஏற பொதுமக்கள் சிரமப்பட்டனர். அங்கு பணியில் இருந்த, கும்பகோணம் ரயில்வே இருப்பு பாதை தலைமை காவலர் கவிதா, 45, என்பவர், அந்த இருவரையும் உள்ளே செல்லுமாறு கூறியுள்ளார்.
அப்போது, அங்கிருந்த ஆகாஷ், 'உள்ளே இடம் இல்லை; எங்கே போவது?' எனக்கூறி, கவிதாவிடம் வாக்குவாதம் செய்துள்ளார். பின், ஆத்திரமடைந்த ஆகாஷ், ரயிலில் இறந்து இறங்கி, கவிதாவை தகாத வார்த்தைகளால் பேசி, கன்னத்தில் அறைந்து, சரமாரியாக தாக்கியுள்ளார். அங்கிருந்தவர்கள் ஆகாஷை பிடித்து, கும்பகோணம் ரயில்வே இருப்பு பாதை போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
காயமடைந்த கவிதா, கும்பகோணம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். போலீசார், ஆகாஷை கைது செய்து, கொலை முயற்சி, பெண் வன்கொடுமை உள்ளிட்ட ஏழு பிரிவுகளில் வழக்கு பதிவு செய்து, விசாரித்து வருகின்றனர்.
ஆகாஷ், 2026 ஆக., 17ம் தேதி, தஞ்சாவூர் மாநகராட்சி முன் நடந்த மறியலின் போது, தனக்கு வழிவிடாத ஆத்திரத்தில், தஞ்சாவூர் மேற்கு போலீஸ் எஸ்.ஐ., அப்துல் ரஹீம் என்பவரை தாக்கி, சிக்கியவர் என்பது குறிப்பிடக்கத்தது.