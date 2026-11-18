‘போட்டித் தேர்வர்களுக்கு கட்டடம் மட்டுமே இருக்கு; புத்தகம் இல்லை’
‘போட்டித் தேர்வர்களுக்கு கட்டடம் மட்டுமே இருக்கு; புத்தகம் இல்லை’
UPDATED : நவ 18, 2026 05:55 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:51 PM
தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூர் மாவட்ட மைய நுாலகத்தில், தமிழ்நாடு சட்டசபை நுாலக குழுத் தலைவரும், வி.சி.க., – எம்.எல்.ஏ.,வுமான ஜோதிமணி தலைமையில், த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ.,க்களான நாவல்பட்டு விஜி, கருப்பையா, கபில் உள்ளிட்ட குழுவினர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
தொடர்ந்து, போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்களிடம், நுாலகத்தில் உள்ள வசதிகள் மற்றும் தேவைகள் குறித்து கேட்டறிந்தனர்.
அப்போது மாணவி ஒருவர், ‘போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகும், மாணவர்களுக்கு தனியாக நுாலக கட்டடம் உள்ளது. அங்கு, போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தேவையான புத்தகங்கள் போதுமான அளவில் இல்லை.
அந்த கட்டடத்தை அலுவலர்கள் தான் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். எனவே, தேவையான புத்தகங்களை வாங்கி வைப்பதுடன், இணையதள வசதி உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளையும் ஏற்படுத்த வேண்டும்’ என, கோரிக்கை விடுத்தார்.
இதையடுத்து, போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் மாணவர்களுக்கு தேவையான புத்தகங்களை உடனடியாக கொள்முதல் செய்யவும், இணையதள வசதியை ஏற்படுத்தவும் அறிவுறுத்தினர்.
அதற்கு, ‘இன்னும், 15 நாட்களுக்குள் இணையதள வசதியும், மூன்று மாதங்களுக்குள் தேவையான புத்தகங்களும் வாங்கப்படும்’ என, அலுவலர்கள் உறுதியளித்தனர்.