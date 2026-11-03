தமிழக அமைச்சர்களின் ஊழல்களை ஆதாரத்துடன் வெளியிடுவோம்: பா.ஜ., அறிவிப்பு
தமிழக அமைச்சர்களின் ஊழல்களை ஆதாரத்துடன் வெளியிடுவோம்: பா.ஜ., அறிவிப்பு
ADDED : நவ 02, 2026 07:36 PM
தஞ்சாவூர்: “இன்னும் ஒரு சில மாதங்களில், த.வெ.க., அமைச்சர்களின் லஞ்ச, ஊழல்களை ஆதாரத்தோடு பா.ஜ., வெளியிடும்,” என பா.ஜ., தேசிய செயலர் வெங்கடேசன் தெரிவித்தார்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணத்தில் நேற்று அவர் அளித்த பேட்டி:
-மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்த பிரதமர் மோடி, மூன்றா-வது முறையாக ஆட்சி அமைத்ததை ராகுலால் ஏற்க முடியவில்லை. பா.ஜ., மீது காழ்ப்புணர்வுடன், எஸ்.ஐ.ஆர்., மீது குற்றச்சாட்டுகளை கூறி, பல தரப்பட்ட ஆர்ப்பாட்டங்களால், கலவரத்தை ஏற்படுத்த முயற்சி செய்கிறார்.
தமிழகத்தில், த.வெ.க., அரசு பொறுப்பேற்று, ஆறு மாதங்களாகும் நிலையில், சட்டம் – -ஒழுங்கு முற்றிலும் சீரழிந்துள்ளது. தினந்தோறும், நான்கு கொலைகள் வரை நடக்கிறது. சிறுமியர் காணாமல் போவது, இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு அதிகரித்துள்ளது.
தி.மு.க.,வை சேர்ந்தவர்கள், எப்படி போதைப்பொருளை கடத்தினரோ, அதேபோல, த.வெ.க.,வினரும் போதைப்பொருளை கடத்தி விற்கின்றனர். தி.மு.க.,வின் மறு உருவமாக தான், த.வெ.க., ஆட்சி நடக்கிறது. போதை பொருள்களால், கொலை, பலாத்காரம் நடக்கிறது.
த.வெ.க., ஆட்சி செயலிழந்து, ஆட்சி செய்ய அருகதையற்று இருக்கிறது. அமைச்சர்களுக்கு ஒன்றும் தெரியவில்லை. ஆனால், லஞ்சம் வாங்க தொடங்கி விட்டனர். இன்னும் ஒரு சில மாதங்களில், த.வெ.க., அமைச்சர்களின் லஞ்ச, ஊழல்களை ஆதாரத்தோடு பா.ஜ., வெளியிடும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.