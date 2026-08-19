ரவுடிகளுக்கு ஆயுதம் சப்ளை தி.மு.க., கவுன்சிலருக்கு 'கம்பி'
ரவுடிகளுக்கு ஆயுதம் சப்ளை தி.மு.க., கவுன்சிலருக்கு 'கம்பி'
ADDED : ஆக 12, 2026 11:25 PM
கும்பகோணம்: தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணத்தை சேர்ந்தவர் சந்தோஷ்குமார், 41. மாநகராட்சியின் 12வது, தி.மு.க., கவுன்சிலர். ரவுடிகளுக்கு சந்தோஷ்குமார் ஆயுதங்கள் சப்ளை செய்து வருவதாக தாலுகா போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
கைது செய்ய போலீசார் முயன்ற போது, சந்தோஷ்குமார் தலைமறைவானார். நேற்று முன்தினம், கும்பகோணத்தில் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டபோது, காரில் வந்த சந்தோஷ்குமாரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
இந்நிலையில், தி.மு.க., மற்றும் பா.ஜ.,வினர் மீது பொய் வழக்கு போடப்பட்டு, கைது செய்யப்படுவதாக இரு கட்சியினரும் போலீசார் மீது குற்றஞ்சாட்டியுள்ளனர்.
போலீசார் கூறுகையில், 'கும்பகோணத்தில் ரவுடிகளையும், அவர்களுக்கு ஆதரவாக உள்ளவர்களையும் கண்டறிந்து வருகிறோம். அதன்படி, கடந்த ஆட்சியில் பதிவான வழக்குகள் நிலுவையில் இருந்தன. தற்போது, அந்த வழக்குகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது' என்றனர்.