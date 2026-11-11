/உள்ளூர் செய்திகள்/தஞ்சாவூர்/பெண் போலீஸ் ஏட்டு மாரடைப்பால் மரணம்
ADDED : நவ 05, 2026 05:59 PM
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தஞ்சாவூர்: கள்ளப்பெரம்பூரில், பெண் போலீஸ் ஏட்டு முத்துநாச்சியார், 39, மாரடைப்பால் மரணமடைந்தார்.
தஞ்சாவூர், கீழவஸ்தாசாவடியை சேர்ந்தவர் சங்கர்; ஆயுதப்படை காவலர். இவரது மனைவி முத்துநாச்சியார். இவர், கள்ளப்பெரம்பூர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில், தலைமை ஏட்டாக பணியாற்றினார். தம்பதிக்கு ஒரு மகன், ஒரு மகள் உள்ளனர்.
இன்று (நவ.,5) காலை முத்துநாச்சியார், வீட்டில் இருந்து பணிக்கு செல்லும் வழியில், திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டு மயங்கி விழுந்தார். அக்கம் பக்கத்தினர் மீட்டு, தஞ்சாவூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு பரிசோதித்த டாக்டர்கள், முத்துநாச்சியார் ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர்.