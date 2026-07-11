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துவரை சாகுபடிக்கு 50 சதவீத மானியம்

துவரை சாகுபடிக்கு 50 சதவீத மானியம்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:40 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 11:40 PM

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தேனி, ஜூலை 12–மத்திய அரசு திட்டத்தில் துவரை சாகுபடிக்கு 50 சதவீதம் அதாவது ரூ.

10 ஆயிரம் மானியமாக வழங்கப்பட உள்ளதாக வேளாண் துறையினர் தெரிவித்தனர். அவர்கள் கூறியதாவது: தேசிய வேளாண் வளர்ச்சி திட்டத்தில் துவரை சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகளுக்கு ஒரு எக்டேருக்கு 50 சதவீத மானியம் வழங்கப்பட உள்ளது. இத்திட்டத்தின் படி 2.5 கிலோ விதை, பயிர் பாதுகாப்பு மருந்து, உழவு மானியம், நாற்று வளர்ப்பு, உயிர் உரங்கள், மருந்து தெளிக்க என ரூ. 10 ஆயிரம் மதிப்புள்ள மானியங்கள் வழங்கப்பட உள்ளன. இதில் மருந்து தெளிப்பு, உழவு மானியம் வழங்கப்படும், மற்ற இடு பொருட்கள் வழங்கப்படும். தேவையுள்ள விவசாயிகள் வேளாண் உதவி இயக்குநர் அலுவலகங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் என்றனர். 

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