சமூக விரோதிகளின் புகலிடமான சேதமடைந்த சமுதாய கூடம்

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சமூக விரோதிகளின் புகலிடமான சேதமடைந்த சமுதாய கூடம்
சமூக விரோதிகளின் புகலிடமான சேதமடைந்த சமுதாய கூடம்
ADDED : ஜூலை 12, 2026 03:30 PM
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ஆண்டிபட்டி, ஜூலை 13–
ஆண்டிபட்டி ரெங்கசமுத்திரத்தில் சேதமடைந்த சமுதாயகூடம் சமூக விரோதிகளின் புகலிடமாக மாறி உள்ளது.
ரெங்கசமுத்திரம் ஊராட்சி அலுவலகம் எதிரே உள்ள சமுதாயக்கூடம் சேதமடைந்து இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளது. சுமார் 12 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்ட இந்த சமுதாயம் கூடம் பராமரிப்பின்றி சேதமடைந்துள்ளது. சமுதாயக்கூடத்திற்கு தண்ணீர், மின் இணைப்பு இல்லாததால் பயன்படுத்துவதை பொதுமக்கள் தவிர்த்து விட்டனர். எப்போதும் திறந்தே இருக்கும் இந்த சமுதாயக்கூடத்தை மதுகுடிக்கவும், சீட்டு விளையாடும் இடமாக சமூக விரோதிகள் மாற்றி உள்ளனர். சமுதாயக் கூடத்தை பராமரித்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர ஊராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.