மன அமைதி தரும் மாடித்தோட்ட பராமரிப்பு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் பெண்

மன அமைதி தரும் மாடித்தோட்ட பராமரிப்பு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் பெண்
மன அமைதி தரும் மாடித்தோட்ட பராமரிப்பு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் பெண்
ADDED : ஆக 09, 2026 05:11 PM
தேனி, ஆக.10–
நகர்ப்புற வாழ்க்கையில் வீட்டு மாடித் தோட்டம் அமைத்து பராமரிப்பது அதிகரித்துள்ளது. குறைந்த அளவு இடத்தில் காய்கறிகள், மூலிகைகள், பூச்செடிகள், அலங்கார செடிகள் வளர்ப்பதில் பலர் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.
மாடி தோட்டம் பராமரிப்பதால் குடும்பத்திற்கு தேவையான காய்கறிகள், பழங்களை செயற்கை உரங்கள் பயன்படுத்தாமல் உற்பத்தி செய்ய முடியும். இதனால் உடல் நலம் பெறும். மேலும் செடிகள் பராமரிப்பின் போது குடும்பத்தினர் அலைபேசிகளை தவிர்த்து இணைத்து பராமரிப்பார்கள். தேனி நகரில் பலர் மாடித்தோட்டம் அமைத்து காய்கறிகள், கீரை வகைகள் வளர்த்து வருகின்றனர். பூச்செடிகள் வளர்ப்பதன் மூலம் வீடு கூடுதல் அழகு பெறுகிறது.
மாடித்தோட்டம், வீட்டுத்தோட்டம் அமைக்க பெரிய அளவில் செலவு செய்ய தேவையில்லை. பயன்படாமல் உள்ள பிளாஸ்டிக் குடம், கேன் உள்ளிட்டவற்றை செடிகள் வளர்க்கும் தொட்டிகளாக பயன்படுத்தலாம். அருகில் கிடைக்கும் மண், தென்னை நார் ஆகியவற்றை வளர்ப்பு ஊடகமாக பயன்படுத்தி, உரமாக வீட்டு காய்கறி கழிவுகள், காய்ந்த எரு பயன்படுத்தனால் மாடித்தோட்டத்தில் நல்ல மகசூல் பெறலாம். இதனால் வீடும் குளுமையாக இருக்கும்.
மன அமைதி தரும் பராமரிப்பு
தேனி அல்லிநகரம் பாலி தெருவில் மாடித்தோட்டம் அமைத்து பராமரித்து வரும் ஜான்சி ராணி, மாடித்தோட்டத்தில் செடிகள் பராமரிப்பு பற்றிகூறியதாவது: மூன்று ஆண்டுகளாக மாடி தோட்ட பராமரிப்பில் ஈடுபடுகிறேன். துளசி,கற்றாழை, காய்கறிசெடிகள், பல்வேறு வகை ரோஜாக்கள், குரோட்டன்ஸ், செவ்வரளி, உள்ளிட்ட செடிகள் வளர்க்கிறேன். மாடித்தோட்டத்தில் வளர்க்கும் செடிகளுக்கு காய்கறி கழிவுகள், அரிசி கழுவிய தண்ணீர், மண்புழு உரம் உள்ளிட்டவற்றை உரமாக பயன்படுத்துகிறேன். இச்செடிகளை பராமரிப்பதால் மன அமைதி கிடைக்கிறது. செடிகளில் பூக்கும் பூக்களை அருகே வசிப்பவர்களுக்கும் வழங்குகிறேன். அதிக அளவில் காய்கறி செடிகள் வளர்ப்பதற்காக தொட்டிகள் தயார் செய்து வருகிறேன். மாடித்தோட்டம் அமைத்து பராமரிப்பது பற்றியும், அதன் நன்மைகள் பற்றியும் பிறருக்கு ஆலோசனை வழங்குகிறேன். பொதுமக்கள் தங்கள் வீடுகளில் சிறிய அளவில் மாடித்தோட்டம், வீட்டுத்தோட்டம் அமைத்து பராமரிக்க வேண்டும். இதனால் சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடும் குறையும் என்றார்.