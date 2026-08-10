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/உள்ளூர் செய்திகள்/தேனி/ ஏரியாவில் சேர்க்கவும்/ பழனிசாமிக்கு விஜய் போல் நடிக்கத்தெரியாது அமைச்சர் உதயகுமார் பேச்சு

ஏரியாவில் சேர்க்கவும்/ பழனிசாமிக்கு விஜய் போல் நடிக்கத்தெரியாது அமைச்சர் உதயகுமார் பேச்சு

ஏரியாவில் சேர்க்கவும்/ பழனிசாமிக்கு விஜய் போல் நடிக்கத்தெரியாது அமைச்சர் உதயகுமார் பேச்சு

ADDED : ஆக 09, 2026 06:20 PM

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ADDED : ஆக 09, 2026 06:20 PM

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போடி, ஆக. 10 -

‘‘முன்னாள் முதல்வர் பழனிசாமிக்கு முதல்வர் விஜய்போல் நடிக்க தெரியாது’’ என போடியில் நடந்த அ.தி.மு.க., நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் முன்னாள் அமைச்சர் உதயகுமார் பேசினார்.

அவர் பேசியதாவது:

முல்லைப் பெரியாறு அணையின் நீர்மட்டத்தை 142 அடிக்கு மேல் உயர்த்த முடியாது என கேரள முன்னாள் அமைச்சர்கள் ரோஷி அகஸ்டின், மணி பேசுகின்றனர். அதுகுறித்து முதல்வர் விஜய் பேசவில்லை. முல்லைப் பெரியாறு, மேகதாது அணை பற்றி தெரியுமா. பட்டினி போராட்டம் உள்ளிட்ட போராட்டத்தில் பங்கேற்று போராடி உள்ளாரா. படத்தில் மட்டும் தான் முதல்வர் விஜய் நடித்து உள்ளார். அதிலும் ரூ.1.25 கோடி வருமான வரி செலுத்தவில்லை என வருமான வரித்துறை நோட்டீஸ் அளித்துள்ளது. முன்னாள் முதல்வர் பழனிசாமிக்கு முதல்வர் விஜய்போல் நடிக்க தெரியாது. கொளத்துாரில் 5 நிமிடம் பேசியதற்கே மக்கள் கொத்து பரோட்டோ போட்டு விட்டார்கள் என முதல்வர் சட்டசபையில் பேசுகிறார். கொத்து, வீச்சு எண்ணெய் பரோட்டோக்கள் போட்டாலும் வரும் சட்டசபை தேர்தலில் அ.தி.மு.க.,தான் வெற்றி பெறும் என்றார்.

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